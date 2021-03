Dit is de échte Pablo’s IJscobar: ‘Ik ben nog gewoon op vrije voeten’

Wil de echte Pablo’s IJscobar opstaan?! Tiago Viegas wist niet wat hij woensdag las toen Pablo’s IJscobar waarin 411 hennepplanten werden gevonden zo’n beetje viral ging. Want zijn foodtruck heet ook zo en híj was nota bene de eerste met z’n naam! „Dit kan heel slecht voor me gaan uitpakken…” En dat terwijl hij heel veel mensen koud wil maken deze zomer.

Afgelopen week werd een hennepkwekerij ontdekt in Pablo’s IJscobar in Bennebroek. Het nieuws bereikte ook Tiago Viegas. De échte Pablo’s IJscobar dus. Meteen werd hij overspoeld met appjes en berichten van vrienden, maar ook klanten. „Ze stuurden heel veel vraagtekens, met het linkje naar het verhaal erbij. ‘Ben jij dit??’ vroegen ze.”



De echte Pablo’s IJscobar

Maar nee, of nó, op z’n Pablo’s, hij is dat zéker niet, vertelt hij vanuit zijn foodtruck, die de laatste tijd vooral fungeert als bestelbus waarmee hij door het hele land van alles ophaalt. En nee, geen verboden waar, „vooral spullen die m’n vriendin online ergens weer op de kop tikt!”

Zijn naam en foodtruck, waarin hij smakelijke icerolls op een teppanyaki-plaat maakt, schreef hij in 2013 al in bij de Kamer van Koophandel. „Ze hebben daar in Bennebroek mijn naam gebruikt.” Niet de eerste keer overigens, want in 2016 kwam Tiago daar ook al achter. Hij stuurde de ijscomannen een brief, waarna ze de stickers van de ramen haalden. „Nu hebben ze de naam dus wéér gebruikt voor hun zaak.” Waar ze ook een hennepkwekerij onderhielden. Tiago snapt dat een ijssalon in de winter iets anders moet verzinnen, maar zelf zit hij bijvoorbeeld in de oliebollen. En niet in de hennep. „Wat een idioten ook…” Hij is niet de enige die dat vindt.





El patron del Helado gaat slapen , vandaag weer genoeg mensen koud gemaakt !!! Morgen weer een nieuwe dag.#amsterdam #icecream #foodtruck #tapasfestival #mistertifoodtruck #sun Posted by Pablo’s ijscobar on Thursday, April 19, 2018

Pablo’s IJscobar werd trending op Twitter en niet alleen in Nederland, maar wereldwijd. „Ik stond nét onder Abba!” Hij moet er om lachen, maar baalt natuurlijk als een malle. Hij heeft al een afzegging uit België waar hij deze zomer op een privéfeest zou staan. „Daar had ik anders 100 icerolls gemaakt. Ik loop zo omzet mis.”

Tiago is het type ijsrol halfvol, of gewoon hartstikke vol, dus hij ziet ook een lichtpuntje. „Het leuke is natuurlijk wel dat m’n naam nu heel bekend is. Alleen wel in de verkeerde vorm…” En humor heeft-ie ook. „De echte Pablo’s IJscobar is nog gewoon op vrije voeten.”, schrijft hij op z’n Insta.

Hij gaat wel „met een advocaat aan de haal”, zoals hij het noemt. „Ik ben toch bang voor imagoschade en ik wil uitzoeken wat we kunnen doen. Misschien moet ik de naam als merkrecht vastleggen, zodat ik echt de enige ben die de naam kan gebruiken. Het is het wel waard.”

Festivals

Tiago zit al jaren in de foodtrucks en rijdt normaal gesproken overal naartoe met onder andere z’n Pablo’s IJscobar foodtruck. Van huwelijken en tuinfeesten tot heel veel festivals, en het nieuws bereikte hen ook. „Ik heb al een paar bezorgde organisaties aan de lijn gehad.” Hij kon precies uitleggen hoe de vork in de (naam)steel zat, maar grote festivals als Pinkpop en Lowlands kent hij niet persoonlijk.

Niet zo fijn dus als ze hem gaan googelen wanneer hij zich aanmeldt voor het festival en ze hun foodtruck-selectie gaan maken. „Hij is van die wietkwekerij, laat maar zitten, denken ze dan meteen. Al die festivals hebben tenslotte een zero tolerance beleid, straks denken ze nog dat ik kom dealen vanuit m’n foodtruck.” Tiago wil daar heel graag blijven komen, benadrukt hij, „helemaal na dit rampjaar waarin ik al een jaar stil sta. Dit kan dus allemaal heel slecht uitpakken.”

Eerst de naam…

Een andere naam zal hij nooit overwegen, Tiago Viegas is er dan ook stapelgek op. „Ik ben Pablo’s IJscobar begonnen door de naam, en daarna is de liefde voor het ijs pas ontstaan.”



Als hij ergens aankomt met z’n truck, waarop gigantische scheermesjes prijken die „niet om te scheren zijn” en waar de echte Pablo Escobar nog een punt aan kan zuigen, dan klinkt daar als eerste de herkenbare tune van de hitserie Narcos uit de boxen. „Dan weten de mensen dat ik ze koud kom maken!”, knipoogt de ijsrolmaker dwars door de telefoon heen. En zo is er meer met een knipoog, „ik wil kijken of we de poedersuiker in van die Pony Pack-envelopjes kunnen stoppen.”

Pablo’s franchise

Met zijn creativiteit heeft het altijd wel snor gezeten en Pablo’s IJscobar is dan ook een briljante vondst. Afgelopen jaren zag hij de naam voorbijkomen in carnavalsoptochten en ook op de Zwarte Cross, „dat is alleen maar vet natuurlijk.” Hij zou best openstaan voor samenwerkingen en wat lijntjes willen uitgooien, mijmert hij hardop. „Misschien kan ik er een franchise van maken…” Maar niet met bepaalde personen uit Bennebroek, zegt ‘el patron del Helado’ met een grijns.

Gevaarlijk lekker

De agenda van de sympathieke ijsrolman is nog nagenoeg leeg, al staat-ie vanaf april tot oktober wel elke week een dag op de Kallumaan-camping. „Verder hoop ik dat de festivals straks weer doorgaan, en dat ik er gewoon weer kan staan en kan doorgaan met gevaarlijk lekker ijs maken.”