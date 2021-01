Jort Kelder ‘beledigt’ Pete Hoekstra in gênant gesprek Op1

„Dit was onbeschoft. Ik ben beledigd”, aldus Pete Hoekstra tegen Jort Kelder in Op1. De Amerikaanse ambassadeur zat bij het praatprogramma om over de toestanden in Amerika te praten en dat leverde een gênant gesprek op. Twitter ging los.

Er zat een bont gezelschap aan tafel gisteravond bij Op1: Stef Blok, Willem Post, Laila Frank, Annemarie van Gaal, Herman den Blijker, Joost Eerdmans en Annabel Nanninga. Maar er werd natuurlijk afgetrapt met de ambassadeur.

Jort Kelder vs Pete Hoekstra in Op1

Pete Hoektra, een Amerikaanse republikein van Nederlandse afkomst, werkte 18 jaar lang in het Capitool in Washington, dat deze week bestormd werd door Trump-demonstranten. Sinds 2018 is hij de ambassadeur van de Verenigde Staten in Nederland.

Het gesprek bij Op1 begon over Joe Biden, aan wie Pete Hoekstra de overwinning toekende. Hij reageerde ontwijkend op de suggestie dat verkiezingen gestolen zouden zijn, en blikte vooruit op de toekomst. Ook benadrukte hij meerdere malen dat het voor hem juridisch onmogelijk is om vanuit zijn functie als ambassadeur Donald Trump en andere politici individueel te beoordelen. Dat leken Welmoed Sijtsma en Jort Kelder niet te snappen.

Na een gênant gesprek zei Pete Hoekstra zich beledigd te voelen, en probeerde Jort Kelder de sfeer in Op1 te herstellen met ’een cadeautje’ in de vorm van een fragment. Hier was de ambassadeur niet voor in. „Ik heb geen cadeau nodig. Het enige cadeau dat ik wil, is eerlijkheid en een fatsoenlijke behandeling. Dit was onbeschoft. Ik ben beledigd.”

Bekijk de uitzending hier terug.

Twitter gaat los

Bij dit soort uitzendingen is Twitter nog altijd de graadmeter voor de mening van tv-kijkend Nederland. Jort Kelder is nog steeds trending. Een overzicht van de reacties op het opmerkelijke Op1-gesprek, waarbij we scheldende idioten links laten liggen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

#Op1 Jort Kelder : ‘dit gebeurt dus iedere 4 jaar op Capitol Hill’ Reactie ambassadeur Pete Hoekstra … zie hieronder pic.twitter.com/fWFe6opkIW — Hans van der Burg (@HansvanderBurg) January 7, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Dus bij Op1 – het doorgeefluik voor rechts – niet alleen Eerdmans en Nanninga, maar ook liegend Trump-verlengstuk Pete Hoekstra.

Wij betalen daarvoor, en voor Jort Kelder. Aardappelrepubliek. — MediocreMigrant (@seadanourhussen) January 7, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Eigenlijk moet je #op1 eens terugkijken om te tellen hoe vaak Pete Hoekstra aan Jort Kelder en Welmoed Sijtsma uitlegt dat hij als ambassadeur en niet als privé-persoon aan tafel zit.#op1npo — Harrison Sealts (@HarrisonSealts) January 7, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

En dan.. de videobeelden van Jort Kelder vs. Pete Hoekstra. #Op1npo pic.twitter.com/eVpJXK3xB3 — Rowan (@RowanTorres) January 7, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Die ambassadeur heeft gelijk dat Jort Kelder zich onbeschoft gedraagt. Weinig inlevingsvermogen voor de rol van die man. En maar blijven doorgaan! Geen beste beurt!#Op1npo — Bert Schilders (@berisaha) January 7, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Beschamend hoe Jort niet weet hoe het ‘heurt’ en deze ambassadeur dubbel beledigd. Dit is echt niet (alleen) cultuur verschil. Het was respectloos, wat je ook van deze man vindt. Welmoed kan evenmin het nivo aan van deze professional(s). #npo1 @op1npo — Giblya (@Giblya) January 7, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Jort Kelder weet dat hij Pete Hoekstra nooit van zijn leven meer hoeft te interviewen. Dus staat niets hem in de weg om de VS-ambassadeur even grof te beledigen voor eigen publiek. Oh wacht… Hoekstra slaat direct snoeihard terug. 🤜🏼🤪 Compliments Pete! 👍🏼#Op1npo — Don Salieri (@raiseparadise) January 7, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Is blijkbaar moeilijk voor @jortkelder om sorry te zeggen als een gast aangeeft zich beledigd te voelen door een drammerige opmerking van Jort 🙈🙈 #Op1npo — Alex Traa (@RefAlex) January 7, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Drammerig? my arse .. ik vond hem veel te vriendelijk… een zak hooi als Hoekstra zou aan het schavot op een plein moeten.. — Zetteke (@Zetteke) January 8, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ambassedeur Hoekstra zet Jort Kelder, maar ook de overige tafelgasten, op zn plek bij #Op1npo. Terecht wat mij betreft. — Arjan Pakkert 🐄 (@arjanpakkert) January 7, 2021

Lees ook: President Trump erkent nederlaag en veroordeelt geweld Capitool