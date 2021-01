ChristenUnie komt met initiatiefwet: ‘Het systeem wint het van de menselijkheid’

Er moet snel een einde komen aan een boete in de bijstand. Dat vindt de ChristenUnie, die vandaag komt met een initiatiefwet. Die moet ervoor zorgen dat gemeenten in bepaalde situaties geen boete meer op hoeven te leggen als iemand niet volledig aan de informatieplicht van de bijstand heeft voldaan.

De aanleiding is een vrouw met een bijstandsuitkering boodschappen kreeg van haar moeder, en dat niet heeft vermeld. Hierdoor moest zij ruim 7000 euro terugbetalen. Haar verhaal leidde tot verontwaardigde reacties, ook bij politieke partijen.

De vrouw had een inlichtingsplicht

Volgens de inlichtingenplicht had de vrouw moeten doorgeven dat ze boodschappen kreeg van haar moeder. Omdat ze dat niet heeft gedaan, moest ze alle ontvangen bijstand terugbetalen. Dat zorgde voor flink wat rumoer, onder meer in de Tweede Kamer. Het incident speelde zich af in de gemeente Wijdemeren, waar de vrouw woont. De gemeente heeft inmiddels aangegeven nogmaals naar de zaak te kijken.



Mensen die bijstand hebben en wat verkopen op marktplaats worden ook gekort😉….te maf voor woorden — Iris (@LeFayIris) December 29, 2020

Wetsvoorstel ChristenUnie

De ChristenUnie besloot in anderhalve week tijd een wetsvoorstel op te stellen, dat vandaag wordt voorgelegd bij de Tweede Kamer. De kern van de initiatiefwet is dat gemeenten niet meer wettelijk verplicht zijn om een boete op te leggen of geld terug te eisen bij schending van de inlichtingenplicht. „Gemeenten krijgen de ruimte om daarin een afweging te maken, met oog voor de specifieke situatie. Boetes en terugvordering blijven mogelijk in het geval van bewuste fraude, maar de gemeente kan daar per situatie een besluit over nemen”, meldt de partij.



Als een rechter een dochter die in de #bijstand loopt een boete oplegt omdat haar moeder 1 x per week de boodschappen voor de dochter betaalt, dan beschermt die rechter de bureaucratie in plaats van de menselijkheid. — George Knottnerus (@GWKnottnerus) December 28, 2020

Het systeem of de menselijkheid?

Volgens ChristenUnie-Kamerlid Eppo Bruins is het voorbeeld uit Wijdemeren niet de eerste keer, en dus moet de huidige wet worden gerepareerd, zo vindt de partij. „De Participatiewet pakt mensen in moeilijke situaties vaak te hard aan. Het systeem wint het van de menselijkheid, waar juist de mens centraal zou moeten staan.”

Met het wetsvoorstel wil Bruins dat er uiteindelijk meer ruimte komt voor het helpen van mensen in de bijstand door vrienden, vrijwilligers of familie. Zodat ook deze mensen net iets meer ademruimte hebben.

