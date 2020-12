Humberto Tan start 2021 met talkshow: ‘Gaaf man, dat je weer terug bent’

Humberto Tan start het nieuwe jaar goed: hij krijgt zijn eigen talkshow Humberto. Dat heeft de presentator bekendgemaakt op social media. Veel mensen reageren positief.

De presentator van Surinaamse komaf is dan na een afwezigheid van twee jaar weer te zien op de late avond. Twee jaar geleden stopte hij na vijf jaar met RTL Late Night. Dat deed hij niet op eigen verzoek, maar omdat RTL geloofde in een andere toekomst.

Van zondagen naar werkdagen

De winnaar van het eerste seizoen van Het Perfecte Plaatje, zal eerst iedere zondag op de buis te zien zijn. Daarna zal hij in de komende sportzomer ook op werkdagen op de televisie te zien zijn. De late avondshows van RTL 4 worden nu gepresenteerd door Eva Jinek en Beau van Erven Dorens. Tan zal dus samen met deze collega’s een trio vormen dat de late avond in 2021 afwisselend presenteert. En daar zijn veel mensen enthousiast over.



Gaaf man dat je weer terug bent! Wat een blunder destijds om jou weg te halen. Ik ga kijken! 🙏👍 — 🦉Marc🦉 (@sneeuwuilMarc) December 22, 2020

Mensen zijn blij dat hij weer terugkeert. „Gaaf man dat je weer terug bent!”, zegt iemand. Een ander: „Fijn dat je weer terug komt! Vind het nog steeds een gemis elke avond. Succes!”.



Talkshow en de Champions League! De krenten in de pap, dit wordt een mooi jaar voor jou! 👍 — GAE Nijverdal (@GNijverdal) December 22, 2020



Tan was jarenlang het gezicht van RTL Late Night. Maar de presentator moest in 2018 gedwongen afscheid nemen van het programma vanwege dalende kijkcijfers. Hij werd toen vervangen door Twan Huys, maar ook hij wist de show niet draaiende te houden. Met het gevolg dat RTL Late Night vorig jaar maart per direct van de buis werd gehaald.

Van alle markTan thuis

Eerder dit jaar werd de sportfanaat samen met Ruud Gullit lid van de nieuwe commissie Mijnals, die de KNVB in het leven riep om racisme in de voetbalwereld tegen te gaan. En met Tans vlotte babbel gaat ook presenteren op de radio hem gemakkelijk af. Elke vrijdagmiddag luidt hij op Radio 1 het weekend in. Hij gaat hierin op zoek naar de diepere lagen van het nieuws.

„Als je als metafoor stelt dat nieuws vaak een weerbericht is, dan wil ik het over het klimaat hebben. Wat zijn de bepalende momenten in een ontwikkeling, wanneer kun je van een doorbraak spreken? Pas als je uitzoomt, zie je de grotere verbanden”, aldus de presentator. Hopelijk brengt hij ook deze diepgang en doordringende vragen mee naar de late avond. Het programma is vanaf zondag 10 januari 22.15 uur te zien op RTL 4.

