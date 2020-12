Verdachte ontkent aanslag op Urker gezin met vuurwerkbom

De 29-jarige Urker Harm-Hendrik S. die wordt verdacht van het veroorzaken van een explosie in een woning in Urk, ontkent dat hij betrokken was bij de aanslag op het Urker gezin.

In de rechtbank in Lelystad verklaarde de verdachte dat hij de jongere medeverdachte Bert van H. alleen naar de woning had gereden zonder te weten dat die een vuurwerkbom bij zich had.

„Ik vind het heel erg wat er is gebeurd. Het is verschrikkelijk dat ik in verband word gebracht bij iets wat vreselijk tegen mijn principes ingaat”, verklaarde S. Hij vertelde de rechters dat zijn kennis Bert van H. (24) hem had verteld dat die alleen een telefoon op het adres wilde afgeven.

Enorme schade

Vorig jaar, begin november, werd bij het huis van het gezin een vuurwerkbom naar binnen gegooid. Niemand van het gezin raakte gewond toen de bom ontplofte, maar de explosie veroorzaakte wel enorme schade in de woning. Deuren lagen eruit, een tussenmuur werd weggeblazen en in dragende muren ontstonden scheuren. De explosie had grote impact op het gezin.

Het OM spreekt van een poging tot moord dan wel doodslag. Bert van H. is in oktober al veroordeeld tot een celstraf van vier jaar. Toen de rechter hem veroordeelde, zei hij dat S. degene was die de vuurwerkbom had gemaakt.

Maar S. zei vandaag in de rechtbank juist het tegenovergestelde: „Op de bewuste avond zou ik met Bert wat eten in Emmeloord. Hij liet me een telefoon zien die hij wilde afgeven bij een vriendin. Ik vond het geen probleem hem te rijden. Hij stapte uit en toen hij terugkwam hoorde ik een knal en zag ik een flits. Ik had wel in de gaten dat het foute boel was. Bert zei alleen maar: ‘weg, weg, rijden’.”

Wraak

Volgens S. besefte hij pas de volgende ochtend wat er precies was gebeurd. Hij zegt dat Van H. wraak op hem wilde nemen. „In het verleden hebben we vaak problemen met elkaar gehad. Hij beschuldigde mij van overspel met zijn vriendin. Ik vind dit een rotstreek van hem.”

Dit is de eerste keer dat S. een verklaring heeft gegeven over betrokkenheid bij de explosie. Tijdens verhoren van de politie beriep hij zich op zijn zwijgrecht. Zijn lastminute verklaring noemde de rechtbank een verrassing.

S. werd in december gearresteerd. Van H. werd in februari opgepakt, hij zat een paar maanden ondergedoken. De zaak staat ook bekend als een vergisaanslag. Volgens Van H. was de vuurwerkbom eigenlijk bedoeld voor een bewoonster verderop in de straat, omdat ze op Facebook had geklaagd over illegaal vuurwerk.

Lees ook: Reisverbod VK opgeheven, spanning loopt op in Dover: ‘Situatie is inhumaan’