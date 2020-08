Frontberichten (corona-)personeel in de zorg worden verwerkt tot film

De vele Frontberichten die via het zorgpersoneel in coronatijd de nationale televisie bereikten, worden verwerkt tot Frontberichten – De Film.

Dat heeft BNNVARA vanmiddag tijdens een online seizoenspresentatie bekendgemaakt.

De Frontberichten bestonden uit met smartphones gemaakte filmpjes, waarbij zorgpersoneel op een ontroerende en dan weer hartverscheurende manier uiting gaven aan hoe het er in de drukste coronaperiode in de overvolle ziekenhuizen aan toe ging. Frontberichten – De Film is in december op tv te zien.



Frontberichten vanuit de frontlinie

„Een unieke terugblik op de eerste heftige maanden van de corona-crisis in Nederland, op basis van authentieke vlogs van mensen in de frontlinie”, zo laat BNNVARA vandaag weten. „Vanaf het voorjaar van 2020 zetten tienduizenden Nederlanders met cruciale beroepen zich in om ons land weer beter te maken en de samenleving draaiende te houden. De film is een voorlopige geschiedschrijving, want het virus is nog niet weg. Maar de angstige eerste maanden zijn wel een waarschuwing voor het hele land. Naast bestaand materiaal uit de inmiddels bekende dagelijkse serie Frontberichten, zit er in de film ook nieuw materiaal. De belangrijkste en meest ontroerende vlogs worden samengevat. Grafische animaties in de film maken duidelijk hoe Nederland door het oog van de naald kroop.”

Frontberichten goed bekeken

Frontberichten werd op NPO 1 uitgezonden en goed tot zeer goed bekeken. De laatste uitzending op 31 mei trok nog altijd 528.000 belangstellenden. Enkele zorgmedewerkers die in de vlogs in beeld waren, verschenen ook bij Op1 aan tafel.

Frontberichten werd eind maart geboren in de coronacrisis en bestond uit vlogs van Nederlanders in vitale beroepen. Het BNNVARA-programma trok aanvankelijk gemiddeld een miljoen kijkers. De laatste weken, waarin het programma verhuisde van elke doordeweekse avond naar het weekend, trokken de vlogs zo’n half miljoen kijkers. Het programma werd genomineerd voor de prestigieuze Zilveren Nipkowschijf, maar werd niet de winnaar.



Kans op de Televizier-Ring

Frontberichten maakt dit jaar op het laatste moment ook kans op de Gouden Televizier-Ring. Het programma kreeg op 12 augustus een wildcard van de organisatie (omdat „het zeer de moeite waard was”). Dat geldt voor nog vier programma’s: Jinek, Dragons’ Den, Mocro Maffia en Toren C. De lijst met genomineerden voor de Gouden Televizier-Ring is daarmee compleet. In totaal strijden 25 programma’s om de prijs.

