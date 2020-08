Meer doden en ziekenhuisopnames door corona, minder besmettingen

Het is dinsdag en dat betekent corona-update-dag van het RIVM. Met deze week meer doden en ziekenhuisopnames door corona, 32 om 84, maar minder besmettingen.

Terwijl het RIVM druk is met onder andere reisadviezen, geven ze ook deze week weer een corona-update. Zo zijn er 3.588 nieuwe personen gemeld die positief getest zijn op COVID-19. Dat zijn 425 meldingen minder dan het aantal meldingen van vorige week.

De meeste meldingen van nieuwe vastgestelde besmettingen komen net als vorige week uit de provincies Zuid-Holland, Noord-Holland en Noord-Brabant.

In Zuid-Holland is een lichte daling zichtbaar in het aantal nieuwe besmettingen. In Noord-Holland en Noord-Brabant is het aantal nieuwe besmettingen per dag nagenoeg gelijk gebleven.

Hoewel het aantal sterfgevallen en ziekenhuisopnames is toegenomen, blijven de aantallen relatief laag vergeleken met de piek van de epidemie. Begin april kregen ziekenhuizen vijf- tot zeshonderd coronapatiënten per dag binnen en waren meer dan tweehonderd sterfgevallen per dag geen uitzondering.

In de afgelopen week zijn 32 overleden COVID-19 patiënten gemeld. Dat is een stijging van 16 overlijdens in vergelijking met de week daarvoor. Deze gemelde patiënten zijn niet allemaal in de afgelopen week overleden.

Het aantal meldingen van ziekenhuisopnames voor COVID-19 steeg de afgelopen week opnieuw. In de week van 19 tot en met 25 augustus zijn 84 mensen gemeld die vanwege COVID-19 opgenomen zijn in het ziekenhuis. Dat zijn er 34 meer dan de week daarvoor. In de afgelopen week zijn er 26 patiënten vanwege COVID-19 opgenomen op de Intensive Care, ten opzichte van 28 IC intensive care -opnames in de week daarvoor meldt Stichting NICE (Nationale Intensive Care Evaluatie).

Reproductiegetal

Positief is dat het zogeheten reproductiegetal afgelopen week iets is gedaald volgens het RIVM, van 1,19 naar 1. Dat betekent dat iemand die is besmet met het virus gemiddeld één andere persoon aansteekt. Het R-getal is niet met zekerheid vast te stellen. Het RIVM houdt een marge aan en stelt dat het tussen de 0,93 en 1,10 moet liggen.

Positieve testen

Sinds 1 juni hebben de GGD’en meer dan 1 miljoen mensen getest op COVID-19 in de GGD teststraten. Op Schiphol bijvoorbeeld. Tussen 17 tot 23 augustus lag het aantal personen dat zich heeft laten testen bij de testlocaties van de GGD’en op 140.432, een toename van bijna 38.000 geteste personen vergeleken met de week daarvoor. Van de mensen die zich afgelopen week hebben laten testen en van wie de testuitslag inmiddels bekend is, heeft 2,5% een positieve uitslag. In de week van 10 augustus was dit 3,5%. In de meeste regio’s is het percentage positieve testen gedaald vergeleken met vorige week. Het percentage positief was het hoogst (4-5%) in de GGD regio’s Rotterdam-Rijnmond, Amsterdam en Haaglanden.

NICE

Het RIVM gaat voor de ziekenhuisopnames vanaf volgende week de cijfers van Stichting NICE (Nationale Intensive Care Evaluatie) gebruiken in haar rapportage. De cijfers van de Stichting NICE geven in deze fase van de epidemie het meest actuele beeld van het aantal ziekenhuisopnames. Ziekenhuizen registreren elke dag voor Stichting NICE gegevens over COVID-19 patiënten op zowel de verpleegafdelingen als op de intensive care afdelingen.