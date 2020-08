Hoger beroep Willem Holleeder duurt nog tot eind volgend jaar

Het hoger beroep van Willem Holleeder gaat nog wel even duren. Zoals de planning nu is, is hij zo tegen het einde van het volgend jaar afgerond. Dat is vandaag bekendgemaakt.

Voor de inhoudelijke behandeling van het hoger beroep van Willem Holleeder zijn alleen al dit jaar negentien zittingsdagen ingepland, de eerste dag is 22 september. De behandeling gaat volgend jaar verder en is waarschijnlijk pas eind 2021 afgerond. Dat is de planning van het gerechtshof Amsterdam.

Willem Holleeder: tientallen getuigen horen

Eerder werd al bekend dat er in het proces tientallen getuigen gehoord zullen worden, op verzoek van Holleeder en zijn advocaten. Onder hen is een aantal criminele kopstukken, onder wie Dino Soerel en Jesse R., maar ook voormalig officier van justitie en staatssecretaris van Justitie Fred Teeven. Holleeders zussen Astrid en Sonja zullen ook opnieuw als getuigen moeten opdraven.

Astrid en Sonja hebben een reeks belastende verklaringen tegen Holleeder afgelegd. Hun verhoren als getuige bij de rechtbank leidden nogal eens tot stevige en emotionele confrontaties met hun broer. Holleeder en zijn advocaten betwisten de betrouwbaarheid van de verklaringen van beide zussen volop. In zijn pleidooi betoogde advocaat Sander Janssen dat Astrid mogelijk lijdt aan een posttraumatisch stresssyndroom (PTSS). Haar visie op het verleden en de werkelijkheid zouden daardoor zijn ingekleurd.

In hoger beroep wilde de raadsman een in PTSS gespecialiseerde psychiater hier onderzoek naar laten doen. Het hof heeft dat verzoek afgewezen, omdat het de rechter bij uitstek als degene beschouwt die de betrouwbaarheid van verklaringen kan en moet beoordelen.

Veroordeeld tot levenslang

Holleeder (62) is door de rechtbank veroordeeld tot levenslang wegens zijn sturende rol bij een reeks liquidaties. Hij vormde volgens de rechtbank een crimineel driemanschap met Dino Soerel (inmiddels veroordeeld tot levenslang in liquidatieproces Passage) en Stanley Hillis (geliquideerd in 2011). De moorden op onder anderen vastgoedbaas Willem Endstra, crimineel John Mieremet en zijn voormalige ‘bloedgabber’ en mede-Heinekenontvoerder Cor van Hout heeft de rechtbank aan Holleeder toegeschreven.

De rechtbank had in eerste aanleg meer dan zestig zittingsdagen nodig om tot een uitspraak te komen. De zittingen van de rechtbank waren in de Bunker in Amsterdam-Osdorp. Het hoger beroep is in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol.

