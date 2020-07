Videoland komt met nieuwe abonnementen: dit moet je weten

Videoland, de streamingdienst van RTL, gaat het anders aanpakken. Het komt nu met drie abonnementen met verschillende prijzen.

Videoland is de op Nederland gerichte streamingdienst. Doordat het van RTL is, zijn alle programma’s van RTL 4, 5, 7 en 8 op Videoland te zien. Ook verschillende series die vroeger op televisie waren, kun je daar nog steeds terugvinden. Ook maakt de streamingdienst verschillende programma’s die alleen daar te zien zijn. Denk aan bijvoorbeeld De Bachelorette, Temptation Island Vips en verschillende docu’s rond bekende Nederlanders. Daarnaast heeft het ook een aantal internationale series en films als The Blacklist, The Handmaid’s Tale en La La Land.

Van één lidmaatschap naar verschillende abonnementen

Tot nu toe had Videoland één abonnement. Voor 8,99 per maand kon je onbeperkt kijken op zoveel schermen als je wil zonder reclames. Het was daarmee de op één na duurste streamingdienst. Alleen het Netflix HD en Ultra HD-abonnement waren duurder. Het Netflix SD-abonnement was 1 euro goedkoper dan Videoland.

Nu komt Videoland met drie soorten abonnementen en gaat het daarmee de kant van Netflix uit, wat dus ook drie verschillende abonnementen heeft. Er komt een Basis, Plus en Premium-versie van de streamingdienst. De basisversie is flink goedkoper dan het oude bedrag van 8,99. Je gaat echter wel kwaliteit inleveren. Voor 4,99 krijg je reclame tussen je programma’s, kun je maar op 1 scherm tegelijkertijd kijken en geen programma’s downloaden.

De Plus en Premium-versie schelen niet veel van elkaar. Beiden zijn reclamevrij en ook is het mogelijk om op beide diensten programma’s te downloaden. Het enige verschil zit in het kijken. Bij de Plus-versie kun je op twee schermen tegelijkertijd kijken, terwijl dat bij de Premium-versie vier schermen zijn. Voor die twee schermen betaal je wel extra. Het Plus-abonnement is 7,99 per maand en de Premium-versie kost 9,99 per maand.

Videoland gaat het stapsgewijs invoeren

Vanaf aanstaande woensdag gaat het bedrijf stapsgewijs de verschillende abonnementen invoeren. Dat gebeurt zowel voor bestaande als nieuwe klanten. De bestaande gebruikers verandert er echter qua prijs. Zij krijgen wel het Premium-abonnement, maar betalen hiervoor de oude prijs van 8,99 euro per maand in plaats van 9,99 euro.

Videoland laat weten de veranderingen in abonnementsvorm in te zetten zodat de klanten kunnen kiezen wat ze willen. „Voor de ene klant is het belangrijk dat het hele gezin kan streamen, liefst tegelijk, maar niet dezelfde serie of film. Terwijl een ander vooral samen op de bank een serie kijkt. Zo is het ook met reclame.”

Overzicht prijzen streamingdiensten

Om je het nog makkelijker te maken zetten wij de prijzen van de grootste streamingdiensten in Nederland speciaal voor jou op een rijtje. Dat levert het volgende lijstje op:

NPO Plus | €2,95 Amazon Prime Video | €2,99 Dplay Jaar | €3,33 Dplay | €3,99 Apple TV+ | €4,99 Videoland Basis | €4,99 Disney+ Jaar | €5,83 Disney+ | €6,99 NLZiet | €7,95 Netflix SD | €7,99 Videoland Plus | €7,99 Videoland Premium | €9,99 Netflix HD | €10,99 Netflix Ultra HD| €13,99

