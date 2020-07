5 films en series die in week 28 op Netflix verschenen: The Old Guard, Zac Efron en meer

Ook in week 28 zijn er weer de nodige nieuwe films series op Netflix verschenen. Zo kun je sinds deze week onder meer kijken naar Down to Earth With Zac Efron en een nieuwe Netflix Original met een ster uit Nederland

Net als vorige week hebben we ook nu weer een Netflix Original met een Nederlands tintje. Ditmaal schittert een ster van eigen bodem naast Charlize Theron. Verder gaan we verantwoord op reis met Zac Efron, is Istanboel in de problemen, maakt Jim Jefferies grappen over kaas en worden we getroffen door een buitenaards virus.

1. The Old Guard

Film

Genre: actie / thriller

Vorige week dook Thekla Reuten op in een nieuwe Netflix Original en nu is het de beurt aan Marwan Kenzari. De Nederlandse acteur, die je kunt kennen uit Aladdin, heeft een rol te pakken in The Old Guard. Kenzari speelt hierin naast Charlize Theron. Zij leidt een geheim gezelschap dat bestaat uit onsterfelijke huurlingen. In het geheim beschermen ze de wereld, maar tijdens een missie in Zuid-Soedan worden ze ontdekt. Vervolgens worden ze opgejaagd door partijen die hun gaven willen reproduceren en misbruiken.

2. Down to Earth with Zac Efron

Serie

Genre: documentaire

Hij brak door als Troy Bolton in High School Musical, groeide vervolgens uit tot filmster en heeft nu ook zijn eigen reisserie op Netflix. Zac Efron reisde, toen het nog mocht, samen met Darin Olien de wereld over. Samen gingen ze op zoek naar gezonde en duurzame manieren van leven. Van het opwekken van energie tot klimaatneutraal wonen en verantwoord eten. Een inspirerende en hele vermakelijke documentaire.

3. The Protector (seizoen 4)

Serie

Genre: actie / thriller

Waar in The Old Guard de onsterfelijken de aarde proberen te redden, is het in The Protector andersom. In deze Turkse Netflix Original probeert een groep die het eeuwige leven heeft de stad Istanboel juist te vernietigen en vervolgens ook de rest van de wereld. Gelukkig is er een eeuwenoud genootschap dat de stad proberen te beschermen. In The Protector kijken we mee over de schouder van Hakan en zien we zijn strijd tegen het onsterfelijke kwaad.

4. Jim Jefferies Intolerant

Stand-up

Genre: komedie

Bij Netflix Originals denk je waarschijnlijk direct aan series en films, maar er is meer dan dat. De populaire streamingdienst is namelijk ook dé plek voor stand-up komedie. Netflix heeft een aantal grote namen onder contract staan, waaronder Jim Jefferies. Sinds afgelopen week is zijn nieuwste show te streamen. Hierin vertelt de lactose intolerante Australiër over de bijzondere dingen die hij meemaakt en de sensatie van een kaasplankje.

5. Only

Film

Genre: thriller

Op Netflix vinden we deze week ook een nieuwe film die onbedoeld zeer actueel is. In Only volgen we een jong stel dat gedwongen in quarantaine moet. De reden is alleen wel een stuk heftiger dan het coronavirus. In Only wordt de wereld namelijk getroffen door een buitenaards virus. Vrouwen die besmet raken overleven dit niet. Het jonge koppel doet er alles aan om het virus buiten de deur te houden, maar daar stopt het gevaar niet. Barbaarse mannen zijn namelijk een zoektocht begonnen naar de laatste vrouwen.

