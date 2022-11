Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit zijn de 5 podcast-tips van… Rick Romijn

Podcasts zijn er te kust en te keur. Om je wegwijs te maken, laat mediaplatform Spreekbuis.nl wekelijks een mediapersoon zijn of haar favorieten selecteren. Met vandaag: de vijf favorieten van Rick Romijn

Romijn startte zijn radiocarrière als ‘Ricky Romano’ in de jaren tachtig bij Radio Stad Den Haag. Hij woont in Den Haag. Romijn werkt al sinds eind jaren 1990 als sidekick bij o.a. Edwin Evers. Sinds januari 2019 is Romijn werkzaam voor Radio Veronica. Hij fungeert net als bij Radio 538 samen met Niels van Baarlen als sidekick, eerst in de middagshow van Wilfred Genee, Veronica Inside, en sinds december 2021 in het programma van De Veronica Ochtendshow: Ook Goeiemorgen. Tevens was Romijn enige tijd de muzieksamensteller voor Radio Veronica. Daarnaast was Romijn samen met Niels van Baarlen te zien als barmannen in de talkshow Café Hendriks en Genee op Veronica.

Romijn: „Ergens in de begin jaren 80 werd ik ziek door het radiovirus. Nooit meer hersteld. Al 25 jaar professioneel op de radio. Bekendste wapenfeiten: Evers staat op, Veronica Inside en nu ook Ook Goeiemorgen op Radio Veronica.”

De podcast-top 5 van Rick Romijn:

1. De broadcast podcast

Een luchtige podcast over de radio waar niet wordt gezocht naar de sensatie maar waar radio ‘grootheden’ vertellen over hun radiocarrière.

2. De nare jongens podcast

Jan Dijkgraaf en Bas Paternotte bespreken de politieke beslommeringen. Jan is altijd messcherp en Bas is met zijn doorrookte stem de Badr Hari de van vileine knock-out.

3. Dit was de radio

Wekelijkse podcast over de radio waarbij ontwikkelingen, programma’s en dj’s worden besproken. Niet altijd goed op de hoogte, wel vermakelijk omdat drie ‘niet zo succesvolle’ radiomakers andere radiomakers vertellen wat ze moeten doen.

4. Cocaïnekoorts

De NRC heeft een hoog niveau in het maken van misdaadpodcasts. Bijna iedere serie is recht in de roos, waaronder Cocaïnekoorts.

5. Appie

Een overval op een Albert Heijn-filiaal met twee dodelijke slachtoffers. Podcast van onze oude radiobaas Marc Adriani. Is wat mij betreft een absolute aanwinst in podcastland. De serie over Appie is ongekend mooi gemaakt.

