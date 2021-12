Dit zijn de 5 podcast-tips van… Richard Otto

Podcasts zijn er te kust en te keur. Om je wegwijs te maken, laat mediaplatform Spreekbuis.nl wekelijks een mediapersoon zijn of haar favorieten selecteren. Met vandaag: de vijf favorieten van Richard Otto.

RIchard Otto (46) is breed actief in de media. Hij is onder meer uitgever van Spreekbuis.nl, Verdwenen Merken, Pareltjes van (Kranten)koppen en mede-oprichter van audio tech startup XS2RADIO. Samen met voormalig radio-dj Patrick Kicken maakt hij ook de Spreekbuis podcast. In de staartje van dit jaar geeft hij ditmaal zijn eigen favoriete podcasts prijs.

De 5 podcast-tips van Richard Otto:

1. PodBast

Bastiaan Meijer weet met zijn interviews met mediaprofessionals elke keer het nieuws te halen, een uitstekende manier om meer luisteraars te bereiken en te binden. Diverse prijzen, zoals de Online Radio Award en Dutch Podcast Podcast Award, heeft hij met deze podcast al in de wacht gesleept.

2. Dit Was De Radio

In de media is dagelijks veel tv-nieuws te zien of te lezen. Radionieuws blijf vaak onbelicht, maar in de wekelijkse podcast Dit Was De Radio houden Harm Edens, Arjan Snijders en Ron Vergouwen je toch helemaal op de hoogte van de laatste nieuwtjes, insights en bloopers. Verplichte kost voor alle radiofreaks!

3. De Showbizzmoord

De Showbizzmoord op een bekende Nederlandse platenbaas is een beruchte moordzaak in mijn woonplaats Hilversum. Lammert de Bruin en Babs Assink doken er in en hebben er een spannende podcastserie van gemaakt.

4. TPO Podcast

Voormalig RTL Nieuws-presentator Roderick Veelo en Bert Brussen brengen twee keer per week een onderscheidende podcast over de doorgeslagen woke-cultuur, maar ook losgeslagen wappie’s. Terechte winnaar van de Online Radio Awards 2018.

5. Mand

De gemiddelde lengte van een podcast is 43 minuten. Best lang voor als je de hele dag druk bent. Ik verwacht komend jaar dat veel podcasts korter gaan worden en veel frequenter worden gepubliceerd. Zo ontstaat er ook een dagelijkse consumptieroutine bij je luisteraars. Maxim Hartman en René van Leeuwen maken het met hun humoristische podcast Mand wel heel bont en hebben de kortste podcast van Nederland.