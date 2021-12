Winnen: een gezond air up-pakket

Het is bijna 2022 en dat betekent: goede voornemens! Voor veel mensen zullen die (deels) bestaan uit gezonder leven, meer sporten of bijvoorbeeld minder snoepen. Wat als je dat nou kan doen, zonder in te leveren op smaak? Met een air up-pakket – waar Metro er zeven van weg mag geven – is dat mogelijk.

Met een air up-fles kun je namelijk frisdrank vervangen door water, zonder dat je er al te veel van merkt, afgezien van de gezondheidsvoordelen. Zo’n air up-pakket bestaat uit een speciale air up-fles en elf pods in verschillende smaken. Het pakket heeft een waarde van ongeveer 60 euro.

Dankzij de air up-fles proef je water dat smaakt naar bosvruchten, cola of bijvoorbeeld mandarijn, door de speciale geurpods die erbij zitten. Je drinkt dus kraanwater – altijd gezond -, maar je proeft een lekker smaakje. Een ideale manier om in 2022 gezond te leven en frisdrank te laten staan.

Elke pod die je bij de fles geleverd krijgt, geeft smaak aan vijf liter water. Je krijgt er elf pods bij, dus dan kun je 55 liter lekker smakend water drinken. Je hersenen zetten geur namelijk om in smaak. Dus ook al zitten er geen suikers of smaakstoffen ín het water, je hersenen neemt de smaken dankzij de geurpods wel waar.

Natuurlijk wil jij ook gezond worden in 2022 en vaker voor water dan voor frisdrank kiezen. Dan doe je er goed aan om je in te schrijven voor onze nieuwsbrief. Mensen die meedoen aan de winactie én ingeschreven zijn, maken namelijk extra kans. Meedoen kan tot en met maandag 3 januari, 12.00 uur. Daarna krijgen de winnaars persoonlijk bericht.

