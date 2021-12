Nederland blijft donkerrood op coronakaart, deze provincie heeft meeste besmettingen

Het aantal coronabesmettingen per provincie in Nederland verschilt. Waar Limburg eerder bekend stond als brandhaard, lijkt het erop dat deze provincie niet meer het meeste aantal besmettingen heeft. Momenteel eindigt Zeeland bovenaan als het gaat om de coronacijfers.

Het is sinds september dat Limburg zakt als het gaat om coronabesmettingen. Nederland kleurt, voor de zevende week op rij, donkerrood. Daardoor zijn sommige andere landen behoorlijk streng als het gaat om Nederlandse reizigers, zoals bijvoorbeeld Oostenrijk. Ondanks de onzekere situatie rond de omikronvariant blijven de besmettingen in Nederland dalen. Op de coronakaart zijn veel Europese landen inmiddels dezelfde kleur als Nederland.

