Dit zijn de 5 podcast-tips van… Matthijs van den Beukel

Podcasts zijn er te kust en te keur. Om je wegwijs te maken, laat mediaplatform Spreekbuis.nl wekelijks een mediapersoon zijn of haar favorieten selecteren. Met vandaag: de vijf favorieten van Matthijs van den Beukel.

Matthijs van den Beukel (40) weet nog steeds niet wat hij worden wil als hij later groot is. Dus tot die tijd doet hij maar zoveel mogelijk leuke dingen met leuke mensen. Van copywriter naar blogger, van presentator en producent bij Dumpert tot freelance creative, leuke kansen die voorbij komen pakt hij op. Tegenwoordig houdt hij zich bezig met content creatie voor bedrijven, copywriting en het produceren, filmen en editten van video’s en podcasts. Zoals de NBA Podcast van SportAmerika, die hij maakt met Henk Norel en Neal Petersen, en zijn eigen podcast over creativiteit, Veterstrik Fanatics.

De 5 podcast-tips van Matthijs van den Beukel:

1. Voor De Show

In deze podcast gaan comedians Stefan Pop en Rayan Panday op zoek naar nieuw materiaal voor hun show. Of, na 89 afleveringen in Coronatijd (en dus met nauwelijks shows), naar grappige anekdotes en verhalen uit hun eigen leven of de actualiteit. De ene week met gast, de andere week zonder. Maar elke week hilarisch. Ik ben gaan luisteren omdat Stefan Pop een goede vriend van me is, maar de podcast groeide binnen een paar afleveringen van vriendendienst naar grote favoriet.

Goede instapaflevering is #33, waar na een halfuurtje kabbelen ineens de beste anekdotes ooit opduiken.

2. The Rest Is History

Twee Britse historici behandelen in deze podcast een episode, gebeurtenis of persoon uit de geschiedenis, op een hele droogkloterige Britse manier. Vaak met vooraanstaande historici als gast. Aangezien ik ooit afgestudeerd ben als historicus (in de Amerikaanse geschiedenis, die lekker kort is omdat ze alles voor Columbus gemakshalve niet echt meerekenden toen) de perfecte podcast voor autoritten. Grappig, informatief en vol met nieuwe inzichten over geschiedenis waarvan je dacht het meeste wel te weten.

Goede instapaflevering is #48 over de Franse Revolutie, waarin Tom Holland and Dominic Sandbrook echt in topvorm zijn.

3. Cautionary Tales with Tim Harford

Aan kinderen vertellen we sprookjes om ze te waarschuwen voor de gevaren des levens. Deze podcast haalt op een intelligente manier waarschuwingen uit waargebeurde verhalen. Een mooie combinatie van geschiedenis, wetenschap en psychologie, waarin je bij elke aflevering ook geconfronteerd wordt met je eigen gedrag.

Goede instapaflevering is #Bowie, Jazz and the Unplayable Piano uit december 2019, waarin Tim Harford je laat nadenken over de beste manier om het maximale uit jezelf te halen.

4. 99% Invisible with Roman Mars

Behalve dat Roman Mars één van de mooiste stemmen in podcastland heeft, heeft hij ook één van de meest interessante podcasts. In 99% Invisible is een verhalende podcast, waarbij elke aflevering gaat over een stuk architectuur of design waar we nooit over nadenken. De volgorde van het alfabet, vlaggen, het ontwerp van de veiligheidskaart in een vliegtuig, en ga zo maar door. Vernuftige podcast over details, design en gedrag.

Een goede instapaflevering is… ja, eigenlijk allemaal, afhankelijk van welk onderwerp je interessant vindt. Ze zijn allemaal goed. Scroll and pick!

5. The Old Man And The Three

Mijn grote liefde is basketball en dan volg ik dus de NBA. Steeds meer (ex-)NBA-spelers maken podcasts, die qua kwaliteit nog al eens wisselen. Eén van degene die ik het meest interessant vind, is van onlangs gestopte driepuntskoning JJ Reddick. Van sterspeler in College tot uitmuntende rolspeler in de NBA is JJ Reddick inmiddels aan het doorgroeien tot mediapersoonlijkheid. Vaak met NBA-spelers als gast, die tegenover een host die zelf jarenlang gespeeld heeft veel meer open zijn en dieper op de sport ingaan.

Een goede instapaflevering is #66 met Andre Iguadala, zelf een kampioen met een lange loopbaan en bovendien een goede zakenman.