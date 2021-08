Dit gaat Lionel Messi per seconde verdienen bij PSG

Gelukkig is er tegenwoordig financial fairplay in het voetbal. Of toch niet? Lionel Messi heeft een akkoord bereikt met Paris Saint-Germain (PSG) en wij zouden hetzelfde doen met zo’n krankzinnig contract van twee jaar. Dit is zijn salaris per seconde.

Met tranen in de ogen nam Messi afgelopen weekend afscheid bij FC Barcelona, waar hij alles won wat er te winnen valt en uitgroeide tot ‘s werelds beste voetballer ooit. Dat ging even niet om geld, maar de knop werd al snel weer omgezet.

Het salaris van Messi bij PSG

Oké, het nieuwe salaris van Messi haalt het niet bij wat hij verdiende als speler van FC Barcelona. Logisch, want de Argentijnse voetballer is weer een paar jaartjes ouder en het beste is er inmiddels toch wel af.

Maar wat er over is, is nog altijd van een krankzinnig hoog niveau. En daar wordt fors voor betaald door de sjeiks van Oryx Qatar Sports Investments, die PSG beheren. Volgens transferexpert Romano en verschillende andere media gaat Messi 34 miljoen euro per jaar verdienen.

Dit gaat hij per seconde verdienen

Bij dit soort bedragen is het altijd leuk om het salaris per seconde uit te rekenen. We hebben dit uitgerekend aan de hand van het jaarsalaris. 34.000.000 gedeeld door 12 voor het maandsalaris, gedeeld door 52 voor het weeksalaris en door 365 voor het dagsalaris.

Maandelijks verdient Messi de komende twee jaar 2,83 miljoen euro

Per week (4,5 week per maand) betaalt PSG hem 653.846 euro

Dagelijks verdient de stervoetballer straks 93.150 euro

Per uur komt zijn salaris uit op 3881 euro

Iedere minuut is dat 64,7 euro

Per seconde verdient Messi bij PSG 1,08 euro

Daarmee gaat hij er 3,93 euro per seconde op achteruit vergeleken zijn salaris bij FC Barcelona. Nu kunnen we ons die tranen ineens erg goed voorstellen.

Hoe zit het met Mbappé en Neymar?

Messi gaat bij PSG bijna het dubbele verdienen van sterspeler Kylian Mbappé, die 19 miljoen euro per jaar verdient. Wel moet de Argentijn zijn oude teamgenoot Neymar voor zich dulden. Die verdient 36,8 miljoen euro per jaar bij Paris Saint-Germain.