Dit zijn de 5 favoriete podcasts van… Rutger de Quay

Podcasts zijn er te kust en te keur. Om je wegwijs te maken, laat mediaplatform Spreekbuis.nl wekelijks een mediapersoon zijn of haar favoriete podcasts selecteren. Met vandaag: de vijf favorieten van journalist Rutger de Quay.

Rutger is freelance journalist en onder meer bekend van NRC, zijn vele tweets, én hij was een tijd freelance redacteur bij Metro. Eind vorig jaar bracht hij nog een boek uit, samen met Richard Otto, waarin zij de beste, leukste of grappigste krantenkoppen verzamelden. Pareltjes van (kranten)koppen, zo heet het boek. Aan Metro vertelde De Quay destijds wat zijn favoriete koppen waren: onder meer Hillegommer besmeurt buurman met hondenpoep: ‘Dit is een zaak die stinkt’ en Bowling verkocht: ‘Ik zal nu een baan moeten gaan zoeken’.

Dit zijn de 5 favoriete podcasts van Rutger de Quay:

1. How To F*ck Up An Airport

Misschien heb je er nog nooit of slechts vaag van gehoord, maar bij het luisteren van deze podcast moest ik ‘m soms even stilzetten om de absurditeit tot mij door te laten dringen. In Berlijn wordt een gloednieuw vliegveld gebouwd, maar ongeveer álles dat er mis kan gaan, gaat er mis. In deze podcastserie wordt de hele ‘fuck up’ minutieus gereconstrueerd.

2) Wind Of Change

De titel zei mij – in eerste instantie – niets, maar zodra je het betreffende nummer hoort, denk je direct ‘oh jaaaa!’. Er blijkt echter een – nogal bizar – verhaal achter het nummer te zitten, dat een cruciale rol speelde in het vallen van de Berlijnse Muur. Hardnekkige geruchten suggereren echter al jaren dat het nummer wellicht gemaakt zou zijn door de Amerikaanse geheime dienst. En ja, dat klikt net zo raar als het is.

3) NRC Haagse Zaken

Vooropgesteld: ik ben een nieuws- en politieke junk. Ik verslind kranten, nieuwswebsites, radio en televisie, maar toch kun je niet altijd alles bijhouden. Elke zaterdag kijk ik daarom – behalve naar de weekendkranten – uit naar deze podcastserie van de politieke redactie van NRC. Er worden actuele politieke thema’s besproken, maar dan met meer (historische) context en persoonlijke observaties van de politiek verslaggevers van NRC. En, bovendien, het is ook nog eens luchtig en grappig; ook niet onbelangrijk.

4) BNR De Wereld

Ja, inderdaad, een politieke junkie, ik zei het al. Samen met nummer drie eigenlijk mijn vaste ‘combinatie’ van series die ik ‘vast’ luister. Er is (helaas) in Nederland betrekkelijk weinig aandacht en ruimte voor goede buitenlandjournalistiek; uitzonderingen daargelaten. In een korte tijd word je fijn bijgepraat over de ontwikkelingen in de wereld. Verwacht geen gortdroge analyses, want er wordt (veel) gelachen en gekeet, tussen de problematiek van de wereld door

5) De Brand in het Landhuis

Er zijn een flink aantal series die ik heb ‘gebinged’ en nog wel een keertje opnieuw zou kunnen luisteren. Dat je denkt ‘ik luister één aflevering’, en vervolgens zit je de hele avond op de bank. Dit is er zo’n eentje, waar ik mij op stortte na klemmend advies van mijn vrienden en ze alleen maar gelijk kon geven. Je zit op het puntje van je stoel en juist de verschillende details maken het zo’n bijzonder en bizar verhaal waarvan je je afvraagt waarom je er nog nooit eerder van hebt gehoord.