Podcasts zijn er te kust en te keur. Om je wegwijs te maken, laat mediaplatform Spreekbuis.nl wekelijks een mediapersoon zijn of haar favoriete podcasts selecteren. Met vandaag: de vijf favorieten van Justin Verkijk.

Ex-radiomaker Justin Verkijk is tegenwoordig fulltime podcaster. Zo kun je hem bijvoorbeeld horen in Bakkie Bakkie, waarin hij samen met Steven van Lummel langzame gesprekken voert over snelle muziek met dj’s en producers. Of in zijn nieuwste serie voor 3FM: Onbewoond Eiland, waarin hij zijn gasten vraagt welke drie liedjes ze mee zouden nemen naar een onbewoond eiland. In zijn vrije tijd werkt hij als podcast producer bij De Stroom.

Dit zijn de 5 favoriete podcasts van Justin Verkijk:

1. The Midnight Miracle

„Een nieuwe podcast van mijn grote held Dave Chappelle, samen met Talib Kweli en Yasiin Bey. Helaas achter het gloednieuwe Apple Podcast betaalmuurtje, maar absoluut die paar euro’s in de maand waard. Next level, deze show. Sketches, onderhoudende gesprekken, doorspekt met muziek en andere geluiden en af en toe zelfs een interview.”

2. Broken Record

„Een toffe serie met onder andere muziekproducent en all round cool guy Rick Rubin, die werkte met onder meer Jay-Z, Red Hot Chili Peppers, Beastie Boys en Adele. Het zijn gesprekken met artiesten, de groten der aarde. Over het leven, het vak en hun inspiratie. En niet op een ‘oude jongens krentenbrood’-achtige manier. Ik raad sowieso de aflevering met Lenny Kravitz aan. En die met Flea van Red Hot Chili Peppers. En Pharrell. En James Blake.”

3. Auxvaart

„Dieuwertje Heuvelings (zeer zwoele stem-alert) nodigt mensen uit om te praten over welke drie liedjes er op hun uitvaart gedraaid zouden moeten worden. Met onder meer Gijs Groenteman en Nellie Benner. Een bijzonder thema, mooie gesprekken en gasten die echt iets te vertellen hebben over zo’n liedje. Vooral de aflevering met artiest Mikey Dinero vond ik mooi, omdat hij een bijna-doodervaring heeft gehad. Helemaal compleet met een bakkie en een plakkie.”

4. Yous & Yay: New Emotions

„Door deze twee ben ik verslingerd geraakt aan de podcast. Ik weet nog dat ik het zo fijn vond om het gevoel hebben dat ik aan een gesprek aan het deelnemen was zonder dat ik iets hoefde te zeggen. Iets dat ik nu ook wel eens terug hoor van mensen die naar onze Bakkie Bakkie-podcast luisteren. Trouwens, er bestaat een Bakkie Bakkie x New Emotions. Die heet The Best of The Best, niet doorvertellen.”

5. Knorrepodcast

„Ik heb helemaal niets met comedian Martijn Koning. En de titel van deze podcast vind ik ook triest. Maar iemand tipte me de aflevering waar Daniël Arends te gast is, een comedian waar ik wel wat mee heb en die zich zelden laat zien in de media. Heel entertaining, en vind Martijn Koning nu ook ineens grappig. Soms. Ok, vaak. Mooi hoe dat kan werken he, zo’n podcast. Daniël Arends is trouwens vaker te gast in deze serie, en die zou ik als eerst luisteren. Heel gek dat ik co-host Sander van Opzeeland niet had genoemd. Bij dezen.”