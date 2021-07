Tweede Kamer: Testen voor Toegang weer snel mogelijk maken voor evenementen

Testen voor Toegang, het systeem dat bij feesten en festivals niet héél goed leek te werken, moet zo snel mogelijk terugkomen. De toegangstesten moeten op een verantwoorde manier weer doorgaan, vindt de Tweede Kamer. De VDD, D66 en CDA dienden daartoe gisteravond een motie in. Ze ontvingen brede steun.

Gisteren ging de Tweede Kamer in debat over de situatie rondom corona, omdat de besmettingen de afgelopen tijd hard stijgen. Kamerleden kwamen terug van zomerreces om te praten over onder meer de maatregelen. Sinds afgelopen zaterdag zijn de clubs weer dicht, en moet de horeca om 00.00 uur de deuren sluiten.

Omdat de besmettingen zo explosief stijgen, en veel besmettingen tijdens het uitgaan of een festival leken te gebeuren, schrapte het demissionaire kabinet tot 13 augustus de mogelijkheid voor toegangstesten voor evenementen. En er zijn nog meer beperkingen; zo mogen mensen bij evenementen alleen nog zitten en maximaal twee-derde van de ruimte mag gebruikt worden.



Bijzondere setting voor het eerste coronadebat in het zomerreces. #Ridderzaal pic.twitter.com/VM8x9RVYW2 — Pim van den Dool (@pimvandendool) July 14, 2021

Bijzondere setting voor het eerste coronadebat in het zomerreces. #Ridderzaal pic.twitter.com/VM8x9RVYW2 — Pim van den Dool (@pimvandendool) July 14, 2021

Testen voor Toegang snel weer op de rails

Volgens de drie coalitiepartijen heeft de evenementensector behoefte aan perspectief. Zij vragen het kabinet daarom al vóór 13 augustus duidelijk te maken op welke manier Testen voor Toegang „veilig en verantwoord” kan worden hervat. Het kabinet moet daarover overleggen met de sector zelf, vindt de Kamer. Ook moeten ze lessen trekken uit de gehouden Fieldlabs én de gebeurtenissen van de afgelopen weken. Het kabinet moet daarover advies vragen aan het Outbreak Management Team (OMT).

Het ging tijdens het overleg niet alleen over de maatregelen en mogelijke oplossingen. Er was ook forse kritiek op het haperende testsysteem en de manier waarop het kabinet aanvankelijk reageerde op de explosief opgelopen coronabesmettingen. Partijen van links tot rechts vinden dat het kabinet ten onrechte voorbijging aan de fouten die het zelf had gemaakt. Demissionair premier Mark Rutte erkende dat. Begin deze week bood hij daarvoor publiekelijk zijn excuses aan.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

De spontane excuses voor de versoepelingen vandaag zijn typisch Rutte, zegt politiek verslaggever @noorlanderarjan: “Zo kennen we ‘m: eerst heel lang volhouden dat je gelijk hebt, en als dat niet meer lukt zo diep en nederig mogelijk door het stof.” #Nieuwsuur pic.twitter.com/Vg1Z2yoVqT — Nieuwsuur (@Nieuwsuur) July 12, 2021

Coronadebat Tweede Kamer

Verder in het debat zei Rutte dat we weer zoveel mogelijk ‘moeten’ thuiswerken. Hij maakte uit het coronadebat op dat de Kamer het advies weer wilde aanscherpen.

Nu wordt aangeraden dat medewerkers hooguit de helft van de week naar kantoor komen, mits ze daar voldoende afstand kunnen bewaren. Rutte zei dat hij terug wil naar het vorige thuiswerkadvies: zoveel mogelijk thuiswerken als dat kan. „Als jullie het ermee eens zijn, ik zie niemand opspringen, dan gaan we dat doen.” Details worden maandag naar buiten gebracht, kondigde hij alvast aan.

Dit laatste debat was een bijzondere, en dan vooral vanwege de locatie. Het vond namelijk plaats in de Ridderzaal, omdat het Binnenhof aan het verhuizen is. Dat was voor het laatst voorgekomen in de jaren vijftig van de vorige eeuw.