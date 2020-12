De koppen bij elkaar gestoken: ‘Vaccin voor prikkie’ tot ‘worstcasescenario Hema’

Een kop is belangrijk. Voor mensen, maar ook zeker voor (online) kranten en andere media. Door een lekkere en/of opvallende en/of spitsvondige kop, klikt de lezer erop.



“Kijkers houden zich niet koest nadat tolk Irma in haar hand hoest” [@thebestsocialNL] pic.twitter.com/kACfgT0F2a — Pareltjes van (kranten)koppen (@topdiekrantkop) September 28, 2020



Journalist Rutger de Quay bedacht ‘Pareltjes van (kranten)koppen’ en verzamelt op Twitter de mooiste, opvallendste en merkwaardigste koppen van nieuwsartikelen uit dagbladen en van nieuwssites. Een account om zeker te gaan volgen als je elke dag even wil gniffelen, want de koppen die hij zelf uitzoekt en getipt krijgt van andere Twitteraars en media zelf zijn op z’n minst leuk/grappig/bizar.



“Banken voor de bank zitten de bank toch niet lekker” [@oogtv, dank voor het inzenden!] pic.twitter.com/0OXNpRMOOu — Pareltjes van (kranten)koppen (@topdiekrantkop) September 26, 2020



“Boer Jos Ursem is na ongeluk stijf en blauw, maar zijn stierensperma is intact” [@nhdagblad, dank voor het inzenden] pic.twitter.com/7Qt9Sj5096 — Pareltjes van (kranten)koppen (@topdiekrantkop) October 1, 2020

Samen met mediaondernemer Richard Otto bundelde hij de beste koppen in een boek onder de titel Pareltjes van (kranten)koppen.



Inkijkje

„Het boek geeft niet alleen een inkijkje in de creatiefste taaluitingen van de koppenmakers van Nederlandse kranten en nieuwswebsites, maar leest ook als een weergave van het afgelopen anderhalf jaar dat achter ons ligt”, licht De Quay het boek toe.

Vraag je hem naar z’n persoonlijke favoriet, komt-ie meteen met een vijftal op de proppen, met daarachter keurig het medium waar het is verschenen: ‘Hillegommer besmeurt buurman met hondenpoep: ‘Dit is een zaak die stinkt’ (Omroep West), ‘Bowling verkocht: ‘Ik zal nu een baan moeten gaan zoeken’ (BN/de Stem), ‘Boom dwarsboomt treinen tussen Centraal en Bijlmer ArenA (AT5.nl), Valt het May of valt het tegen? (De Telegraaf), Spotify zingt toontje lager door coronacrisis” (Quotenet.nl)

En elke dag komen er weer nieuwe bij.



"Man met mes neergeschoten op Schiphol” [@NOS, dank voor het inzenden!] pic.twitter.com/RyHG1gg6bx — Pareltjes van (kranten)koppen (@topdiekrantkop) October 6, 2020



Koppen: ‘Huh’?

Stuk voor stuk koppen waar je naar kijkt en ze nog een keer goed leest en dan als vanzelf een lach op je gezicht verschijnt. „ Ik denk dat de rode draad in het verhaal is dat een goede kop moet prikkelen, uitdagen, het gevoel dat je ’s ochtends half slapend boven je krant zit en even ‘huh’ of ‘wat staat daar nou?’ denkt”, beaamt De Quay, die zelf ook een aardige kop kan bedenken. „Lang geleden liep ik stage bij De Telegraaf waar ik destijds op de internetredactie de kop ‘Eikelzuiger’ actief in Beekse Bergen’ bedacht.” Hij begint er spontaan weer van te grijnzen. „Toen had ik de smaak goed te pakken en die zal ik nog lang onthouden.”

Toch zijn er ook wel koppen waarvan zijn eigen kop vanzelf even nee schudt. Vaak omdat ze te doordacht zijn, legt hij uit. Hij verwijst naar een aantal op z’n Twitter-account, al zullen smaken hierin ook zeker verschillen.



‘Wat een rotkop’

In het boek komen, behalve natuurlijk een heleboel mooie koppen, ook een aantal mensen ‘in het veld’ aan het woord over wat een goede krantenkop voor hen betekent.



"Wibi Soerjadi heeft flink de P in. Door M.” [@metro] pic.twitter.com/TMSIyeI0pc — Pareltjes van (kranten)koppen (@topdiekrantkop) December 11, 2020

Zo is volgens Metro’s ondergetekende een krantenkop cruciaal. „Als je een man met een saaie kop in de kroeg ziet, stap je er toch ook niet op af? De kop moet nieuwsgierig maken, maar nog niet alles verklappen. En in sommige gevallen mag het best op het randje zijn, omdat dat vaak wel triggert. Maar een kop moet niet misleidend zijn, anders verliest de krant slash de schrijver z’n geloofwaardigheid. De kop kan dan nog zo aantrekkelijk zijn, maar als je na het lezen je een beetje bedrogen voelt, kun je alleen maar denken: wát een rotkop eigenlijk.”

‘Telegraaf-traditie’

Volgens Paul Jansen, hoofdredacteur van De Telegraaf moet een goede krantenkop nieuwsgierig maken en verleiden om het artikel te lezen, de video te bekijken of de podcast te beluisteren. „Bij De Telegraaf is het daarnaast traditie om gevatte koppen te maken. Nieuws is vaak in essentie negatief, maar mensen willen ‘s ochtends geen stuk chagrijn op de deurmat. Een kwinkslag kan dan net het verschil maken.”

Worstcasescenario



De Telegraaf op zn best ‘Worstcasescenario Hema’ pic.twitter.com/YrM2JXOTEI — Richard Otto (@RichardOtto) June 7, 2018

Mediaman Richard Otto zit elke dag met z’n neus in alle kranten en online titels en zijn lievelingskop aller tijden, of in elk geval tot nu toe, is: ‘Worstcasescenario voor Hema’. Onlangs konden mensen stemmen op de beste kop van het jaar. De Telegraaf kwam als winnaar uit de bus:



Maar ook regionale kranten kunnen er wat van, blijkt wel als hij z’n andere favorieten deelt. Boeren balen van strengere geurnorm: ‘Dit is echt bullshit’ (Brabants Dagblad), Zeeuws-Vlaams restaurant wilde grens opzoeken (Omroep Zeeland) en Konijn is ook in Zeeland het haasje (PZC).

„Voor de gemiddelde lezer trekt een goede kop de aandacht en brengt het soms een glimlach op het gezicht”, licht hij de essentie van krantenkoppen toe. „Voor journalisten is het puur vakmanschap. Met dit boek proberen we het journalistieke vak te eren en actuele koppen een ereplaats te geven.”

