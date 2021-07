Netflix cancelt veelbelovende serie (en fans zijn daarom woedend)

Netflix heeft een volgende serie gevonden die de streamingdienst gaat cancelen: Cursed. Dit tot de grote onvrede van woedende fans.

Alles wees erop dat Cursed eindelijk Netflix de megafranchise zou opleveren waar de dienst al lang op jaagt. Grote budgetten, een epische fantasy-setting, de 13 Reasons Why-ster Katherine Langford in de hoofdrol: de Original zette de deur open voor een franchise met meerdere seizoenen en zelfs spin-offs.

Cursed: Arthur-legende, maar dan anders

Het eerste seizoen kwam vorig jaar uit. Cursed duikt in de bekende Arthur-legendes, maar op een andere manier dan je gewend bent. Het is een hervertelling van de Arthur-legende, verteld door de ogen van Nimue, een jonge vrouw met een mysterieus geschenk. Zij is voorbestemd om de krachtige (en tragische) Vrouwe van het Meer te worden.

Na de dood van haar moeder vindt ze een onverwachte partner in Arthur, een bescheiden huurling, die op zoek is naar Merlijn en een oud zwaard. In de loop van haar reis zal Nimue een symbool worden van moed en rebellie tegen de angstaanjagende Rode Paladijnen en hun Koning Uther.

Het eerste seizoen was met een score van 67 procent op Rotten Tomatoes en een 5.9 op IMDb niet bepaald geliefd onder critici. Toch bouwde de Original, zoals het vaak gaat met grootse fantasy-franchises, al snel een grote online fanschare op. We spoilen niets, maar de finale liet nog veel vragen onbeantwoord. Een duidelijk bruggetje naar een volgend seizoen…

Netflix cancelt weer

Een volgend seizoen dat er nooit gaat komen. Netflix heeft Cursed namelijk officieel gecanceld. Nieuws dat vrijwel tegelijkertijd kwam met de berg aan informatie over het tweede seizoen van The Witcher en de aankomende The Witcher-film. Netflix heeft duidelijk zijn fantasy-paard gekozen. De streamingdienst zet groots in op The Witcher, niet op Cursed.

Het blijft dus bij de tien afleveringen die nu te streamen zijn. Netflix heeft geen specifieke reden voor het cancelen bekendgemaakt. Maar het contrast tussen de ontvangst van Cursed en dus bijvoorbeeld The Witcher is enorm. Terwijl het beide prijzige producties zijn.

Hoewel het vroege einde en de resulterende onbeantwoorde vragen dus onvermijdelijk leken, zijn fans van Cursed woedend. Het is de zoveelste Original die Netflix zomaar cancelt, wat de laatste jaren steeds vaker lijkt te gebeuren. Het zorgt zelfs voor cynische reacties op nieuwe Originals die aangekondigd worden: „Waarom zou ik aan een verhaal beginnen dat Netflix toch direct gaat cancelen?”

Fans reageren op beslissing Netflix

Oef. Gelukkig is er nog de grafische novelle waarop Cursed gebaseerd is, van Batman– en Sin City-schrijver Frank Miller. Die kun je hier checken. In de tussentijd grijpen fans hun kans om op Twitter hun onvrede te uiten. Sterker nog, middels de hashtag #SaveCursed hopen ze zelfs nog op een wonder.



Use #SaveCursed. We want to hit up other streaming services as well as Netflix.

Cursed has fans to save this show. We need to be organized is all. — Brenda Lee (@Brenda39990236) July 10, 2021



I'm so happy there will be a book 2 of Cursed especially after the vague cancellation announcement yesterday but I'm still sad since it's not certain we will ever see the book 2 scenes on screen. BUT hopefully another streaming service can save us, #SaveCursed 🌿🗡 pic.twitter.com/UQJ7e0wrQL — themultifanofall🦋 (@themultifano) July 10, 2021



The fandom that deserved better.

It's a very well done rappresentation of the story behind the myth of Arthur and Excalibur, Merlin and Nimue, Morgana and Lancelot.#SaveCursed #CursedNetflix #cursedseason2 pic.twitter.com/hrptHqJbtF — oathkeeper (@afeatherofSwan) July 10, 2021



ghosting an entire fandom for a year, radio silence, and then canceling the show a WEEK before it’s anniversary? very classy. and all of you wonder why people wait to watch your shit. @netflix @netflixqueue @NetflixLifee @NetflixUK — lauryn❦: sylki nation/ LOKI SPOILERS (@LaurWrites) July 9, 2021



I'm literally grieving as if a loved one passed away in real life 🙃 #CursedNetflix @netflix pic.twitter.com/WnqARxhTHL — themultifanofall🦋 (@themultifano) July 9, 2021



I'm so gutted that @CursedNetflix has been cancelled. Ended on such a cliffhanger and had so much potential. Casting was fantastic and it was the first show in a long time that I rewatched multiple times because I loved it that much. #RenewCursed #CursedNetflix @netflix — Liz (@GRYFFlNDOR) July 11, 2021

