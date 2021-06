Dalende vaccinatiebereidheid Londen en VS en zorgen over bijwerkingen

De vaccinatiecampagnes draaien op volle toeren, maar de vaccinatiebereidheid in het Britse Londen en in de Verenigde staten lijkt niet zoals gewenst. In Amerika waarschuwt men voor een nieuwe bijwerking van het Pfizer- en Moderna vaccin. En in Nederland pleit het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM) voor betere registratie van prik-incidenten.

Wereldwijd prikken overheidsorganen wat af tegen de bestrijding van het coronavirus. Ook in Nederland vaccineert men stevig door en is inmiddels iedereen boven de 18 aan de beurt (geweest). Dat het vaccineren niet altijd van een leien dakje gaat, blijkt uit een melding van het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM). Vandaag meldt de onafhankelijke stichting dat de registratie van ‘prik-incidenten’ beter moet. De registratie van bijwerkingen verloopt wel goed.

Prik-incidenten bij vaccinatie

Bijwerkingencentrum Lareb verzamelt die betreffende gegevens. Maar volgens IVM ontbreekt het aan gegevens over incidenten tijdens de vaccinatie. Want soms gaat er wel eens iets mis. Een dubbele dosis AstraZeneca of het toedienen van het verkeerde vaccin. Maar denk ook aan lange wachtrijen bij priklocaties, zonder afstand, met coronabesmettingen tot gevolg. Ook op internationaal niveau gebeuren dit soort zaken. Zoals het verkeerd verdunnen van vaccins, toedienen van verkeerde hoeveelheden of het gebruik van vieze naalden.

Volgens het IVM gaven GGD, GHOR en het RIVM deze incidenten niet door voor registratie. Ziekenhuizen meldden deze incidenten wel. Het RIVM concludeert dat ze geen overzicht hebben van vaccinatiefouten. Volgens hen is het wettelijk niet verplicht om dit centraal bij te houden.

Nieuwe bijwerking van Pfizer- en Moderna vaccin

Tegelijkertijd schrijft The Guardian vandaag over het verband van een zeldzame hartontsteking en sommige vaccins. Onderzoekers in de VS constateerden dit, maar zeggen dat de voordelen van vaccinatie opwegen tegen de risico’s. Het Israëlische ministerie van Volksgezondheid meldde eerder deze maand dat het een mogelijk verband zag tussen dergelijke gevallen en het Covid-vaccin van Pfizer. Voornamelijk jonge mannen bleken verschijnselen te krijgen.

Voor Pfizer/BioNTech en Moderna volgen daarom een toegevoegde waarschuwing. Volgens de Amerikaanse Food and Drug Administration zijn er meldingen van zeldzame gevallen van hartontsteking bij voornamelijk jong-volwassenen. Andere gezondheidstoezichthouders in verschillende landen onderzoeken of de Pfizer/BioNTech- en Moderna-injecties risico vormen. En, zo ja, hoe ernstig. De Centers for Disease Control and Prevention melden dat patiënten met een hartontsteking over het algemeen goed herstellen. Het gaat om „uiterst zeldzame incidenten”.



The Guardian: FDA to add warning about rare heart inflammation to Pfizer and Moderna vaccines.https://t.co/2omuDSlwoa via @GoogleNews — Tswv Lee Yang (@HEIS_Tswvlis) June 24, 2021

Vaccinatiebereidheid daalt in Londen en VS

In de VS en het VK daalt de vaccinatiebereidheid inmiddels. Het vaccinatiedoel dat president Joe Biden heeft, om op 4 juli ten minste één injectie aan 70 procent van de volwassenen te hebben toegediend, wordt waarschijnlijk niet behaald. Ook de Britse regering maakt zich zorgen, over de vaccinatiebereidheid in Londen. Een aangewezen vaccinatietop moet proberen de vaccinatietwijfelaars te overtuigen. De hoofdstad loopt achter in de vaccinatiecijfers. In andere Engelse regio’s ligt dit hoger.

Het Verenigd Koninkrijk ziet het aantal coronabesmettingen de laatste weken fors stijgen en waarschuwt voor de beruchte Delta-variant. Ook in Amerika vrezen ze voor deze uit India-afkomstige mutant. De World Health Organization (WHO) waarschuwde vorige week dat de Delta-variant wereldwijd kan gaan domineren.



