Droom van een vacature: tester van achtbanen, pretparken en sauna’s

„Ik ga naar mijn werk, hoor! Ik moet in de achtbaan.” Dat zou je binnenkort zomaar kunnen zeggen als je reageert op een vacature. Een vacature die voor velen te mooi klinkt om waar te zijn waarschijnlijk.

Kort voor 1 april was er al zo’n vacature: achtbaantester in Walibi. De week waarin het persbericht gestuurd werd, deed de alarmbellen bij Metro rinkelen. De achtbaantester van Walibi moest overigens meerdere keren per dag in elke achtbaan, op verschillende plaatsen van de Goliath, de Lost Gravity en noem maar op. Toen wisten we genoeg.

Nu een echte vacature als tester van achtbanen

Nu is er een vacature online verschenen van heel ander kaliber. Social Deal heeft dé leukste baan van Nederland, zo wordt beloofd. Social deals probeert ‘met koopjes’ hotspots aan de man te brengen. Om mensen te laten zien welke uitjes het platform in de aanbieding heeft, wordt nu iemand gezocht die dat op een enthousiaste manier in beeld brengt. En nee, je zit niet de hele dag in achtbanen. Er valt nog veel meer te genieten (of je zegt: ik werk heel hard, maar het is ontzettend veelzijdig). Social Deal is namelijk op zoek naar iemand die betaald de leukste restaurants, terrassen, wellnesscentra en pretparken in heel Nederland uitprobeert. En achtbanen uiteraard!

Zo kan een werkweek eruit zien

In één week tijd kan dit voor ‘hét gezicht van Social Deal’ zomaar op het menu staan: dineren in een sterrenzaak, indoor skydiven, ontspannen in de sauna, ijskarten en een dagje flaneren in de dierentuin. De ene dag ben je te vinden in hartje Amsterdam. De andere dag geniet je van een cocktail op het terras aan het Scheveningse strand.

Wie op de vacature wil reageren – je vindt hem overigens hier – kan niet aankomen met ‘ik ben de grootste achtbanen-, pretparken- en uitjesfan’. Nee, je zult moeten overtuigen op veel gebieden. Je gaat bijvoorbeeld op stap met een camerman of -vrouw en zal scripts voor je testdagen moeten schrijven. Je moet met accountmanagers schakelen en met content-marketeers overleggen. Je moet campagnes bedenken, graag voor de camera willen staan, trends kennen en een organisatorische kei van heb ik jou daar zijn. En nog veel meer… Maar hé, de deur van je huis achter je dicht trekken om een werkdag in een achtbaan en een restaurant te hebben, daar moet je wat voor over hebben. Heb je dat: aanklikken die vacature!