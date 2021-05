Dit zijn de 5 favoriete podcasts van… Mayoni Oosterhoff

Podcasts zijn er te kust en te keur. Om je wegwijs te maken, laat mediaplatform Spreekbuis.nl wekelijks een mediapersoon zijn of haar favoriete podcasts selecteren. Met vandaag: de vijf favorieten van Mayoni Oosterhoff.

Mayoni Oosterhoff is de oprichter van de nieuwe online radiozender: Hallokids Radio. Daarvoor werkte ze bij Efteling Kids Radio waarmee ze in 2020 nog een Online Radio Award voor beste zender heeft gewonnen. Haar vijf favorieten zijn:

1. Omdenken

„Het klinkt zo makkelijk maar het is toch moeilijker om in de praktijk te brengen dan gedacht. Mensen zijn immers gewoonte dieren. De podcast bespreekt interessante situaties in het leven waar de manier van omdenken een goed hulpmiddel kan zijn.”

2. Brand in het landhuis

„Deze zesdelige podcast gaat over de dood van Ewald Marggraff. Het is een verhalende podcast waar je helemaal in opgaat. Een prachtige versie van goede journalistiek. Ik had in een dag alle afleveringen geluisterd, zo spannend vond ik het!”

3. Kind kan de was doen

„Van deze podcast staan pas twee afleveringen online maar ik vind het nu al leuk. Kinderen hebben een mooie andere kijk op het leven en Maxim Hartman neemt je daarin mee.”

4. Kleine boodschap

„Ik ben al van kleins af aan fan van de Efteling. Nu ik volwassen ben sta ik veel meer te kijken van alle mooie technieken die gebruikt worden om te verwonderen. De podcast is niet alleen voor fans maar ook voor mensen die een beetje in de stemming willen komen als ze een dagje naar het sprookjesbos gaan.”

5. Mythical monsters

„Ik hou heel erg van fantasieverhalen. Nooit geweten dat er zoveel monsters zijn waar mensen in geloven en wat voor een rol dat in de geschiedenis heeft gespeeld. Ik kende alleen maar het verhaal van het monster van Lochness.” Je luistert het allemaal in deze podcast.