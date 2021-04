De 5 favoriete podcasts van… Arjan Snijders

Podcasts zijn er te kust en te keur. Om je wegwijs te maken, laat mediaplatform Spreekbuis.nl wekelijks een mediapersoon zijn of haar favoriete podcasts selecteren. Met vandaag: de vijf favorieten van Arjan Snijders.

Arjan Snijders is radio-historicus en podcastmaker. Hij maakte radioprogramma’s voor onder meer TalkRadio, 3FM, Radio 2 en NH Radio. In 2019 was bestond radio precies een eeuw en maakte Snijders samen met Harm Edens de podcastserie 100 Jaar Radio. De podcastserie kreeg hierna een vervolg en naast Edens en Snijders is Ron Vergouwen onderdeel van de in 2020 gestarte serie Dit Was De Radio. Hierin wordt de huidige radio besproken, met weer veel fragmenten en gesprekken met makers. De favorieten van Arjan Snijders zijn:

1. This Sounds Serious

„Veel mensen denken dat podcasts iets van de laatste jaren zijn, toen in Amerika Serial en This American Life doorbraken. Toch bestaan podcasts al ruim vijftien jaar, maar het is nog steeds wel zo dat de beste podcasts uit Amerika komen. In zo’n groot taalgebied en met zulke oninteressante ‘gewone’ radio daar, is de podcast een ideale aanvulling, gemaakt met veel budget en dat hoor je. This Sounds Serious is zo’n spannende reeks, met verhalen als ‘wat zit er achter dit 112-telefoontje’. Goed gemaakt en iets wat je wil uitluisteren.”

2. Een podcast over media

„Ook vele podcasts bestaan uit kletsende mensen. Als dat Alexander Klöpping en Ernst Jan Pfauth zijn is het voordeel dat ze, naast ad-rem en bevriend, ook veel weten over nieuwe media en ondernemen. En een progressieve blik daarop hebben, dus niet het standaard ‘kansen zien’ gelul wat je in vele BNR-podcasts hoort. Je leert ervan en voelt je vanzelf wat slimmer na het luisteren. En dat met een glimlach op het gezicht!” De podcast vind je hier.

3. Fab4Cast

„Drie Beatles-fans die veel luisterden naar mijn eigen Macca Podcast (over Paul McCartney), tien jaar oud trouwens deze maand, begonnen ook hun eigen serie en duiken lekker diep in de materie. Vooral de gedetailleerde songanalyses van Jan-Cees ter Brugge, die nieuwe stukjes muziek blootlegt, zijn om van te smullen. Veel te nerderig voor de mainstream radio en dus uitstekend geschikt voor podcast!”

4. Van Twee Kanten

„Corine Koole van de Volkskrant interviewt twee mensen over de liefde en het leven. Zo zijn er honderden podcasts maar Corine is wel fijn empatisch. Beide gesprekken zijn los van elkaar opgenomen, en dat is altijd onthullend. Hoe verschillend twee mensen over dezelfde (vaak ingrijpende) gebeurtenissen vertellen. Fijn voyeurisme. Iets om over door te praten. Corine heeft onlangs moeten stoppen van de Volkskrant met deze serie, maar de reeks is de moeite waard om in te halen, als je ze nog niet hebt gehoord!”

5. Een dik uur Ischa

„Deze podcastsserie – 25 jaar na de dood van Ischa Meijer gemaakt – laat horen wat mainstream radio tegenwoordig mist. Namelijk, uitgesproken durven zijn, onbevreesd voor consequenties, eloquent mogen zijn zonder bevreesd te zijn dat je te elitair bent, ontregelend waar je nu netjes hoort te zijn. Ischa maakte eigenlijk podcasts toen die nog niet bestonden, maar dan op de reguliere (VPRO-)radio. De terugblik is elke aflevering met iemand die Ischa goed kende, wat zorgt voor een mooie, persoonlijke analyse, ook van zijn vervelende en onuitstaanbare kanten. Zelfs als je nog nooit iets gehoord hebt van die kennelijk legendarische interviewer, zal dit je toch fascineren.

Terugblikken met de audio daarvan, is wat in Dit Was De Radio ook gebeurt. Het is een prachtige vorm, omdat je er niet omheen kunt hoe het overkomt, ook al heeft je herinnering misschien een heel ander plaatje getekend in je hoofd.”