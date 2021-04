Dit zijn de 5 favoriete podcasts… van Daphne van Rossum

Podcasts zijn er te kust en te keur. Daarom laat vakmediaplatform Spreekbuis.nl wekelijks een mediapersoon zijn of haar favoriete podcasts selecteren. Met vandaag: de 5 favoriete podcasts van Telegraaf-mediaverslaggeefster Daphne van Rossum.

Van Rossum is een doorgewinterde journaliste, die dit jaar precies 20 jaar werkzaam is bij De Telegraaf. Sinds vorig jaar maakt zij samen met collega’s Rob Goossens en Marco Weijers voor de krant De Media en Cultuur Podcasts. Haar vijf favorieten zijn:

1. De moord op de indiaan

„Wie heeft de populaire Leidenaar Hans Schonewille vermoord? In de spannende podcast De moord op de indiaan hopen makers Babs Assink en Lammert de Bruin met behulp van de luisteraar deze coldcase op te lossen. Dat een podcast bijdraagt aan een moordonderzoek is nooit eerder gebeurd.”

2. De Deventer mediazaak

„Voor iedereen die de podcast De Deventer Mediazaak van Annegriet Wietsma heeft gevolgd: Maurice de Hond werkt nu aan een eigen podcast over het onderwerp. Wij zijn benieuwd. Over twee weken is het zover en vertelt hij waarom hij nog steeds heilig gelooft in de onschuld van de veroordeelde boekhouder Louwes.”

3. Exen

„Mischa Blok en Jacob de Vries zijn uit elkaar maar nemen toch samen Exen de Podcast op. Niet zonder hindernissen. Er vloeien tranen, er vallen stiltes en er is gezoend (met een ander). Lukt het ze om vrienden te blijven?”

4. Alle wegen leiden naar Morricone

„Inmiddels is Ennio Morricone overleden, maar de vasthoudende presentatrice Jet Berkhout probeert voor zijn dood contact te krijgen met de stokoude maestro. Ze leert Italiaans en gaat naar Rome. Lukt het haar in Alle wegen leiden naar Morricone om door te dringen tot de wereldberoemde componist?”

5. Bob

„Elisa is 84, ze dementeert maar heeft het telkens over Bob de vliegenier en het kind dat ze af moest staan aan het klooster. Haar familie en kinderen weet van niks, dus gaan Nele, Mirkeen Siona in het ontroerende Bob op zoek naar een liefdesverhaal dat zich zeventig jaar geleden afspeelde.”