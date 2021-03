De 5 favoriete podcasts van… Johan Vlemmix

Podcasts zijn er te kust en te keur. Om je wegwijs te maken, laat mediaplatform Spreekbuis.nl wekelijks een mediapersoon zijn of haar favoriete podcasts selecteren. Met vandaag: de vijf favorieten van Johan Vlemmix.

Johan Vlemmix is ondernemer, entertainer, zanger en presentator. Daarnaast probeerde hij tijdens de Tweede Kamerverkiezingen met de Feestpartij in de kamer te komen. Maar helaas voor hem, hij kreeg te weinig stemmen voor een zetel. Wel kreeg hij er meer dan Grapperhaus, ging vandaag rond op Twitter. Zijn vijf favorieten zijn:

1. 30 minuten rauw

„Ongecensureerde interviews met allerlei BN’ers door Ruud de Wild. Zoals Beau van Erven Dorens, die het heeft over zijn recente diagnose ADHD. Mooie bijzondere interviews van een half uur.” De podcast vind je hier.

2. 1 MINUUT

„Korte vage verhalen van allerlei mensen. Voor iedereen die weinig tijd of geduld heeft, zoals ik, is de 1 Minuut echt ideaal!”

3. 113 miljard

„De 113 miljard-podcast gaat over het aantal mensen die ooit op deze aarde geleefd hebben, maar vooral over de onbekende mens die de reguliere geschiedenis boeken niet hebben gehaald. In iedere podcastaflevering wordt verteld over de avonturen van één iemand van die 113 miljard.”

4. Andere Tijden podcast

„Iedereen kent natuurlijk het tv-programma Andere Tijden. Sinds enige tijd hebben ze ook podcasts over diverse interessante gebeurtenissen uit de geschiedenis. Even heerlijk terug naar de pre-corona tijd toen alles normaal leek, maar toch heel anders.”

5. De podcast parade

„Elke aflevering brengt verfrissende en leuke onderwerpen met veel humor, waarin telkens totaal verschillende beroepen en dingen onder loep nemen. Een heerlijke podcast, waarin je vrolijk wordt als je erna luistert, waarin je verstand even op nul kunt zetten.”