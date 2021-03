Kinderboeken Dr. Seuss met racistische plaatjes nu allemaal in bestsellerslijst Amazon

Wat krijg je als je boeken uit de handel haalt? Dan gaan mensen ze dus juist massaal kopen. Alle omstreden boeken van Dr. Seuss staan nu in de bestsellerlijst van Amazon. Het ‘cancelen van Dr. Seuss’, zoals het door velen wordt genoemd, maakt veel los bij mensen.

De zes boeken van Dr. Seuss die uit de handel worden genomen, zijn nu heel erg in trek op Amazon. Na de bekendmaking eerder deze week dat de uitgever stopt met het drukken van de boeken vanwege racistische inhoud, belandden alle zes titels op de bestsellerslijst van de webwinkel.

„De boeken portretteren mensen op een manier die pijnlijk en verkeerd is”, stelt uitgever Dr. Seuss Enterprises in een statement. Van deze werken worden ook geen licenties meer verkocht, zodat ze niet verfilmd kunnen worden.

De afgelopen jaren was er al wat kritiek op racistische stereotypen in boeken van de auteur. Zo zit in And To Think That I Saw It On Mulberry Street een zogenaamd Chinees personage met streepjes als ogen en een kommetje rijst met eetstokjes in de hand. „Maar zo zagen ze er in die tijd ook uit”, verdedigt iemand Dr. Seuss, die in 1991 overleed.



In If I Ran the Zoo worden dan weer twee Afrikaanse personages afgebeeld op blote voeten, zonder shirt en in rokken van stro.

De boeken van Theodor Seuss Geisel (1904-1991) zijn wereldwijd bekend en worden in meer dan honderd landen verkocht. Ze werden ook verfilmd, zoals How The Grinch Stole Christmas met Jim Carrey in 2000. Dat boek gaat overigens niet uit de handel.

Het nieuws dat de boeken niet meer worden gedrukt, doet heel wat stof opwaaien. Mensen roepen dat Dr. Seuss wordt buitengesloten. „Je kunt straks Mein Kampf wel nog kopen op Amazon, maar een boek van Dr. Seuss niet.”



„Niemand cancelt Dr. Seuss”, spreekt iemand dat tegen. Hij plaatst er een plaatje bij van een pluizig dier in een kooi getild door lachende Aziatisch uitziende mannen. „Overduidelijk racistisch”, volgens hem. „Dus ja, Dr. Seuss gaat met de tijd mee, iedereen kan dat.”



Een ander is het er niet mee eens. „Mensen zijn zo soft tegenwoordig. Ze krijsen net zo hard en lang tot ze hun zin krijgen en iets wordt gecanceld”, verzucht hij.

En Ted Cruz, de senator van Texas die sinds de extreme kou daar niet heel geliefd meer is, denkt dat Joe Biden een vinger in de cancel-pap heeft. Iemand geeft hem lik op stuk door weer even fijntjes te wijzen op zijn ‘vlucht’ naar Mexico.



