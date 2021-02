De 5 favoriete podcasts van… Bastiaan Meijer

Podcasts zijn er te kust en te keur. Daarom laat vakmediaplatform Spreekbuis.nl wekelijks een mediapersoon zijn of haar favoriete podcasts selecteren. Met vandaag: de vijf favoriete podcasts van Bastiaan Meijer

Bastiaan Meijer is een podcaster en journalist en heeft ervaring bij media als Radio 538, BNNVARA en het AD. In oktober vorig jaar won hij de Online Radio Awards 2020 voor beste presentator. In zijn populaire podcast PodBast interviewt hij BN’ers met een verhaal, waaronder Ruben van der Meer, André Kuipers en Maarten van Rossem

1. De Jortcast

„Ik kwam de Jortcast tegen bij de research voor de PodBast met Jort. Na één aflevering te hebben gehoord, was ik gelijk verkocht. Interessante sprekers, leerzame gesprekken en ik luister ook naar onderwerpen waar ik in eerste instantie weinig mee heb. Blijven denken, blijven luisteren.”

2. Ruben Tijl Ruben – Dé Podcast

„Mijn eerste gedachte toen ik deze podcast zag, was: oh, weer een podcast van een paar vrienden die met elkaar gaan praten over het leven. Maar Ruben Tijl Ruben – Dé Podcast is veel meer dan dat. Het is een podcast vol passie, mooie verhalen en een geweldige chemie. Al luisterend leer je veel over bepaalde films, componisten of andere onderwerpen. Ook beland je vaak in een improvisatiescene als RTR gaan bedenken hoe iets zou zijn. Zou jij Elvis in huis nemen?”

3. Mand

„De kortste podcast van Nederland. Maxim Hartman, René van Leeuwen en Ryan Panday bespreken op geheel eigen wijze onderwerpen. Te lang? Maxim, René, Ryan korte podcast. Nog korter? Leuk!”

4. The Butterfly Effect with Jon Ronson

„Inhoudelijk een heel sterke podcast en één van de eerste podcasts die ik beluisterde. Het gaat over het idee van een tiener uit Brussel om porno gratis en makkelijk online verkrijgbaar te maken. Het resulteerde in de oprichting van Pornhub. In deze podcast wordt onderzocht welk effect gratis porno op de industrie heeft gehad. Prachtige verhalende podcast.”

5. TBS

„Interessante podcast over het leven in een tbs-kliniek. Journalist Tom Veldhuijzen spreekt met tbs-patiënten over hun delicten, dagelijks leven en toekomst. Je hoort verder medewerkers, omwonenden en slachtoffers. Ook is er een aflevering over het effect van corona op de psychiatrische zorg.”