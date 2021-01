De 5 favoriete podcasts van… Toine van Peperstraten

Podcasts zijn er te kust en te keur. Daarom laat vakmediaplatform Spreekbuis.nl wekelijks een mediapersoon zijn of haar favoriete podcasts selecteren. Met vandaag: de 5 favoriete podcasts van Toine van Peperstraten.

Toine van Peperstraten is presentator bij ESPN. Daarvoor was hij jarenlang een van de vaste gezichten van NOS Studio Sport. Verder presenteert Toine van maandag tot en met donderdag samen met Dionne Stax het middagprogramma Stax & Toine op NPO Radio 1.

Van Peperstraten: „Waar ik voorheen van het ene naar het andere radiostation switchte, ben ik inmiddels verslaafd aan de podcast. Ik zit veel in de auto en verheug me soms op nieuwe afleveringen die automatisch in mijn app verschijnen. Ik luister vooral podcasts over media en muziek, maar vanzelfsprekend ook heel veel over voetbal.” Zijn 5 favorieten zijn:

1. De laatste dagen van John Lennon

„Een pareltje. In zes delen wordt het trieste einde van deze ex-Beatles ontleed. De audio is fantastisch. Daarnaast weten de makers Jan-Cees ter Brugge, Wibo Dijksma en Michiel Tjepkema zoveel over Lennon, dat het een mooie toegevoegde waarde is aan deze zwarte bladzijde in de popgeschiedenis.”

2. Wraak

„Dit is een dramaserie over een ambitieuze politiechef. Alleen al voor deze podcast zou een tegenhanger voor ‘bingewatchen’ moeten worden bedacht. De rollen zijn ingesproken door onder meer Rifka Lodeizen, Carine Crutzen en Nasrdin Dchar en is vorm gegeven in 8D, waardoor het lijkt alsof je midden in het verhaal zit.”

3. Dick Voormekaar Podcast

„Eigenlijk is het gewoon ruim een uur slap gelul. Bestseller-auteur Michel van Egmond en Feyenoord-watcher Martijn Krabbendam bespreken wekelijks het wel en wee van de Rotterdamse volksclub. Vaak belanden ze van de ene in de andere anekdote.”

4. De Showbizzmoord

„Deze podcast is een reconstructie van de moord op platenproducer Bart van der Laar in 1981. Journalisten Lammert de Bruin en Babs Assink spreken alle direct betrokkenen en je wordt echt meegezogen in de serie. Het is een prachtig tijdsbeeld.”

5. In Vorm

„Ik geef toe: deze is voor de freaks. Met radio-dj’s en vormgevers gaat samensteller Bas van Teylingen dieper in op de jingles van programma’s en stations. Het is een mooi kijkje achter de schermen.”

