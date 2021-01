Relschoppers welkom bij dit bouwbedrijf: ‘Je mag zoveel stenen gooien als je wil’

Relschoppers meer dan welkom bij dit bouwbedrijf dat stratenmakers zoekt. „Je mag bij ons zoveel stenen aangooien als je wil, en je krijgt er nog voor betaald ook!” Wat begon als grapje, werd een dikke hit en de post van opperman Wesley is al duizenden keren gedeeld.

Hij zat op de bank naar filmpjes van de rellen te kijken en kreeg ineens een geniale ingeving. Wesley van den Broek postte daarna een oproep die mooi inhaakt op de rellen. „Als ze zo graag met stenen gooien, laat ze dan maar bij mij komen werken.”

Personeel/relschoppers gezocht

Met z’n Brabantse accent en een joviale lach, die zelfs door de telefoon vanuit Prinsenbeek te horen is, vertelt Wesley over de oproep die hij op Facebook plaatste.





Voor alle stenengooiers ( relschoppers )Ik zoek nog een oppermannen! Het heeft veel voordelen. Namelijk: – je mag… Posted by Van den Broek infra BV on Tuesday, January 26, 2021

Want Van den Broek infra BV zoekt stratenmakers (oppermannen) en het heeft zo z’n voordelen om bij hem te werken, in plaats van de straat op te gaan. „Je krijgt gewoon werkhandschoenen, dan krijg je niet zo snel zere handen”, noemt hij als een van de voordelen. „En nog een voordeel is dat je ‘s avonds gewoon moe bent en niet meer naar buiten wilt… En dus ook weinig last hebt van de avondklok!”

Origineel

Z’n post op Facebook haalde al de regionale media en werd ruim 2000 keer gedeeld. Het kon op veel duimen omhoog en lovende reacties rekenen: „De meest creatieve vacature die ik ooit gezien heb, hoop dat het personeel oplevert voor jullie.”„Mooi gesproken en wat zal het straatwerk weer mooi worden.” en „Ja jongens, kom op! Dit is ook je kans op werk.” En ook: „Nog een voordeel, je kan ze gewoon stokslagen geven als het niet snel genoeg gaat, dat zijn ze al gewend!”, met een smiley erachter. Al is er ook een enkeling die er helemaal geen fiducie in heeft, terwijl een ander zich al warmdraait:

Z’n originaliteit valt dus op, maar of er ook ‘echte relschoppers’ hebben gereageerd? Nee, dat gelooft hij niet, („of ze hebben het uiteindelijk toch niet gezegd”), wel belde al een man die vroeg of Wesley ook ex-gedetineerden aanneemt. „Ja natuurlijk!”, roept de vriendelijke opperman het uit die op zijn eigen manier graag een steen bijdraagt. „Ik kan je zeggen, die werken harder dan mensen die alle dagen in de boekjes hebben geleerd, hoor. Kom maar langs, zei ik tegen hem.”

In hart en nierstenen

De oproep is voor iedereen die werk kan gebruiken, zeker in deze tijden. Vorig jaar plaatste hij ook al een opvallende oproep. Ook toen zocht hij oppermannen, „en bewijs van goed gedrag niet van toepassing, zette ik erbij.”

Beetje met een knipoog, maar toch ook wel serieus, want de Brabander, die zelf ook stratenmaker in hart en nierstenen is en met z’n vader en opa de liefde voor het vak deelt, weet hoe moeilijk het is om aan personeel te komen. „Mensen houden dit vak niet vol en dat snappen we zo goed.” Het is rammend hard buffelen, fysiek erg zwaar, „en feit is gewoon dat mensen in de bouw te weinig betaald krijgen.” Een uitstervend vak, verzucht hij, „bij de stratenmakersopleiding aan het ROC hier in West-Brabant melden zich jaarlijks maar twee of drie nieuwe studenten.”

Relschoppers welkom

Bij zijn bedrijf is een opleiding in principe niet nodig en hij is bloedserieus, over die relschoppers die hij wil omscholen. „Ze zijn hier welkom. Het maakt me niet uit wie je bent. Wij houden je hier bezig en we houden je dus van de straat.” Iedereen kan zich aanmelden om een dag mee te draaien, om zo te kijken wat iemand kan en eventueel een steen kan ‘bijgooien’ in het bedrijf.

Een mooi vak, hoor, besluit opperman Wesley. „Je zet iedere steen die je legt in het zicht. Zonde eigenlijk om ermee te gooien, toch?”

