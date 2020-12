De 5 favoriete podcasts van… Nadia Palesa

Podcasts zijn er te kust en te keur. Daarom laat vakmediaplatform Spreekbuis.nl wekelijks een mediapersoon zijn of haar favoriete podcasts selecteren. Met vandaag: de 5 favoriete podcasts van Powned-verslaggeefster Nadia Palesa.

1. Laura H – Het kalifaatmeisje uit Zoetermeer

Een verborgen wereld, die deels wordt onthuld in deze serie podcasts.

2. De Krokante Leesmap

Marcel van Roosmalen, Roelof de Vries en 3FM-producer Noortje Veldhuizen bespraken in de eerste podcastserie op de ludieke wijze diverse bladen. Nu trekken ze het land door en nemen ze diverse locaties op de hak.

3. The Titty Mag

Verfrissende creatieve podcast over allerlei onderwerpen gaan die net wat dieper gaan. Verpakt in een lekker coat. Aanrader!

4. Echt gebeurd

Bij Echt Gebeurd vertellen mensen op een klein podium mooie, bijzondere of grappige verhalen over iets dat ze zelf hebben meegemaakt. Dit resulteert in boeiende verhalen.

5. Onbehaarde apen

Wetenschappelijke feiten ontleed op een speels manier. Niet elke uitzending is even interessant overigens, maar doorgaans is deze podcast zeker het beluisteren waard!

