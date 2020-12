De 5 favoriete podcasts van… Tim op het Broek

Podcasts zijn er te kust en te keur. Daarom laat vakmediaplatform Spreekbuis.nl wekelijks een mediapersoon zijn of haar favoriete podcasts selecteren. Met vandaag: de 5 favoriete podcasts van radio- en podcastmaker Tim op het Broek, te horen bij KINK.

1. In Vorm – Bas van Teylingen

Er zijn in dit kleine land meer podcasts over radio dan zorgverzekeraars. Deze springt er voor mij op dit moment uit. Het gaat over radiovormgeving (jingles en dergelijken) en de radiomakers vertellen op zo’n aanstekelijk manier over hun liefde voor het vak, dat ik de rest van de dag met jingles in mijn hoofd zit.

2. NRC Haagse Zaken

Binnen een uur bijgepraat over zaken die spelen in politiek Den Haag. In een oerwoud van alle nieuwsbronnen en voorzieningen is dit een baken van rust. In deze podcast ben je binnen een uur, iedere week, weer helemaal op de hoogte.

3. Beeldenstormen

Een podcast van de Belgische radiozender Klara. Lekker degelijk. Kunst is eeuwenlang een mikpunt geweest van geweld. In tien afleveringen de ‘hoogtepunten’.

4. KINK HOMEBASE

Een mooie podcast over alternative Hip Hop. Een gigantisch hiaat in mijn muziekbeleving. Binnen een uur helemaal op de hoogte van nu en de classics. Gebracht met heel veel passie door Frank Stevens en Steven Gilbers.

5. Elektra Podcast