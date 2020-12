Stap het nieuwe jaar in met muziek: ‘Muziek is cruciaal’

Het afgelopen jaar is voor de Nederlanders erg zwaar geweest. Ook in andere landen van Europa ging het er heftig aan toe. Juist daarom hebben veel mensen nu extra waardering voor de kleine lichtpuntjes, zoals muziek.

Uit Europees onderzoek onder meer dan 9.000 respondenten in opdracht van Sonos, een van ’s werelds grootste bedrijven als het gaat om geluidsbeleving, blijkt dat de helft van de ondervraagden muziek belangrijker dan ooit vindt om het nieuwe jaar te vieren, ondanks alle ups en downs die 2020 met zich meebracht.

48 procent van de Nederlanders is het met dat ‘vieren’ eens. Meer dan de helft van de Europeanen (52 procent) heeft er zin in om thuis oudejaarsavond te vieren. 88 procent van zowel Europanen als Nederlanders kijkt na een hectisch jaar uit naar een relaxte omgeving. En – ‘Wij van WC-eend adviseren WC-eend of niet’ – 79 procent van de ondervraagden is het erover eens dat muziek hierbij kan helpen.

Een ontspannen avond met muziek

Het blijk dat een groot deel van de Europese respondenten de oudejaarsavond, ondanks de huidige situatie, ‘goed’ en ‘rustig’ wil vieren. Het is dan ook geen verrassing dat 75 procent van de ondervraagden het nieuwe jaar vanaf de eigen bank in de huiskamer ingaat. In die huiskamer staat ook de geluidsinstallatie, komt dat dus even mooi uit. ‘Muziek’ en een ‘goede afspeellijst’ vormen volgens het onderzoek de basis voor een geweldige jaarwisseling. Daarnaast geeft 43 procent van de Nederlanders aan in 2021 meer te gaan luisteren naar rustgevende muziek om zo te ontspannen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Muziek maakt ons gelukkiger en kan sociale binding met anderen versterken. Het kan dus zinvol zijn om muziek te maken of luisteren tijdens de lockdown.

Lees hierover meer in ons eerste artikel uit het special issue over het Coronavirus: https://t.co/AeIhKvLj6e — In-Mind Nederland (@InMind_NL) April 23, 2020

Abba, Queen en meer

74 procent van de Nederlanders is optimistisch over het nieuwe jaar. Zo vindt driekwart van de ondervraagden dat muziek hierbij kan helpen. Onder meer de liedjes: I Want to Break Free van Queen, ABBA’s Happy New Year en Freedom van Wham!, vormen de top drie van nummers in Europa om 2021 in te luiden. In Nederland strijden ABBA en Queen voor de eerste plek.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Door de coronacrisis quasi altijd thuis gewerkt, waardoor ik non-stop naar mijn eigen muziek kon luisteren. Als die lockdown IETS gedaan heeft, is het mij weer volledig terug gekatapulteerd naar mijn 2011 emo muziek. Guess it really isn't "just a phase". — Kelly (@thingslikekelly) July 6, 2020

Muziek is cruciaal

De helende klanken van onze favoriete muziek is niet alleen belangrijk tijdens de jaarwisseling, maar speelde ook de laatste maanden een grote rol bij onze mentale gezondheid. Hauke Egermann, professor aan de University of York en onderdeel van de York Music Psychology Group, onderzocht de psychologische effecten van muziek. Het bleek dat muziek voor ons een cruciaal sociaal instrument is geweest om 2020 door te komen. „Muziek creëert ervaringen die passen bij de huidige situatie, maar die gekoppeld zijn aan onze ervaringen uit het verleden. Onze herinnering van vroegere tijden die we op dit moment misschien missen”, meldt Egermann.

Brian Beck, Global Director of Music bij Sonos, ziet duidelijk terug in de resultaten dat er in deze periode extra wordt vertrouwd op muziek. „Wat echt doorschemert in het onderzoek is het belang van muziek om mensen ontspanning te bieden. Een geweldige afspeellijst met onze favoriete nummers die bij de feestelijke stemming passen is een must voor oudejaarsavond waar we ook zijn, met wie we ook zijn en wat we dit jaar ook gaan doen”, zegt hij.

