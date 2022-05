Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Anita Meijer koningin van het 5 Mei-concert: ‘Verademing, iedereen vrolijk’

De ‘echte koningin’, Máxima, was toeschouwer. Maar opvallend veel kijkers riepen good-old Anita Meijer gisteravond uit tot ‘koningin’ van het 5 Mei-concert in Amsterdam. „Wat een verademing. Honderd keer beter dan Glennis Krijs.”

Ruim 1,1 miljoen mensen keken gisteravond naar het Concert op de Amstel. Het jaarlijkse muzikale evenement rond de Amstel voor het Koninklijk Theater Carré werd na twee jaar afwezigheid door corona weer georganiseerd op Bevrijdingsdag.

5 Mei-concert vertrouwde afsluiting Bevrijdingsdag

Het 5 mei-concert is traditiegetrouw de afsluiter van de nationale bevrijdingsviering. Onder anderen operazangeres Tania Kross, rapper Fresku en rockband Navarone traden op. En de genoemde Anita Meyer natuurlijk. Zij zong haar megahit Why Tell Me Why uit 1981, door jong en oud nog altijd volop meegebruld. Later kwam zij terug voor One Day I Fly Away van Randy Crawford.

In de uitzending op NPO 1 kwam ook een compilatie van de bevrijdingsfestivals voorbij. Het Nationaal Comité 4 en 5 Mei had Suzan & Freek, Fresku, Duncan Laurence en Donnie dit jaar als Ambassadeurs van de Vrijheid gevraagd. Met de genoemde 1,1 miljoen kijkers stond de uitzending van het evenement gisteravond op plek drie in de lijst met best bekeken programma’s, aldus Stichting KijkOnderzoek. Hoe belangrijk vrijheid voor velen ook is, de voetballers van Feyenoord trokken nog twee keer zoveel kijkers.

Willem-Alexander geniet van Anita Meyer

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima waren volgens traditie aanwezig bij het concert. Net zo’n traditie is overigens een aantal toeschouwers die het spektakel vanuit een bootje in de Amstel mogen bekijken. Het koninklijk paar zat gewoon op een stoel en luisterde aandachtig naar het concert dat werd uitgevoerd door het symfonieorkest philharmonie zuidnederland. Willem-Alexander kon het optreden van onder anderen Anita Meyer goed waarderen. De koning klapte enthousiast en zong het refrein van haar hit Why Tell Me Why mee. Ook Dansen Op De Vulkaan van De Dijk, gezongen door Eric Corton, werd meegezongen door Willem-Alexander en Máxima.

En thuis op de bank? Daar werd ook volop meegezongen als we sociale media mogen geloven. Vooral met Anita Meyer dan! De 67-jarige popdiva kon voor velen niet meer stuk na haar optredens. Voor onderstaande twitteraar was haar genre blijkbaar compleet nieuw…



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Bij Anita Meyer denk ik eigenlijk vooral aan volkse hoempa-hoempa muziek, maar wat een diva zeg 😲#bevrijdingsdag — Lammert Bies (@LammertBies) May 5, 2022

Maar verder: niets dan nog veel meer complimenten. Een kort overzicht:



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Yeah! Iedereen vrolijk, iedereen zingt uit volle borst mee – 'Why tell me why' 🎵🎶🎵 #bevrijdingsdag #bevrijdingsconcert #AnitaMeijer pic.twitter.com/Ucwz6v8mVT — Ien GM van der Pol 🤔 (@ienvanderpol) May 5, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Anita Meijer

Wat een verademing Anita. Heerlijk 1000x beter dan Gle nys krijs en schreeuwlelijk Davina M. — Puck (@Puck1954) May 5, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Kom er nu achter dat ik Anita Meijer heb gemist vandaag; why tell me why… — M (@MRJSVNGNT) May 5, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Één van de beste zangeressen van ons land wat mij betreft. #AnitaMeijer #5meiconcert — Wendy Govers (@Wennie235) May 5, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

@NOS

Wat een slecht bevrijdingsdag concert muv Anita Meijer — George J.M. Vos (@george_vos) May 5, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Een nummer van Randy Crawford. One day I fly away. Ja vrijheid lieve mensen. I fly away is een mooie symboliek naar de vrijheid. Onvoorstelbaar belangrijk. Anita Meijer. Ze kan zingen. #bevrijdingsconcert — 🦉Marc🦉 (@sneeuwuilMarc) May 5, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Why tell me why van Anita Meijer zat duidelijk niet in de inburgeringscursus van Máxima. Als je het publiek van het 5 mei concert op de Amstel ziet los gaan, weet je dat dat vanaf nu een must is. #cultureelerfgoed #anitameijer #5mei #amstelconcert — Annemiek van de Mast (@AnnemiekvdMast) May 5, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Mooi hoor! Iedereen nog steeds uit zijn dak bij de krachtige song van een sterke Anita Meijer #5mei2022 — bijtje 🐝 (@cvrooijen) May 5, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Onze koning zo te zien ook groot fan van Anita Meijer. Why tell me why? #bevrijdingsdag #bevrijdingsconcert pic.twitter.com/SL2FTMzT0v — Menno (@Menno020) May 5, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.