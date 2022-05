Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Marseille – Feyenoord in Twitter-tranen van geluk: ‘Poorten, hel, messen, alles!’

Het ‘regent’ nog altijd tranen van geluk op Twitter: Feyenoord in de finale van een Europees voetbaltoernooi. Wie had dat voorspeld, nog geen jaar geleden? Het is toch echt waar en op sociale media is het dus volop feest. Een fan vatte het mooi samen: „Poorten, hel, messen, tanden, alles! Voetballend was het niet veel, who cares? Mijn hemel, wat is er gestreden.”

Meer dan 2 miljoen mensen schakelden voor de beslissende Conference League-halve finale Olympique Marseille – Feyenoord in, meldt Stichting Kijkonderzoek vanmorgen. In werkelijkheid moeten het er met alle ‘café-kijkers’ en de duizenden fans op het Stadhuisplein in Rotterdam nog veel meer zijn geweest.

Na 20 jaar staat Feyenoord weer in een Europese finale

Feyenoord staat na twintig jaar weer in de finale van een Europees clubtoernooi. De Rotterdammers hielden gisteravond in de tweede halve eindstrijd van de Conference League tegen Olympique Marseille vrij eenvoudig stand: 0-0. Feyenoord won een week eerder de thuiswedstrijd met 3-2. Geweldig was de wedstrijd in tegenstelling tot de heenwedstrijd in De Kuip niet, spannend en door de stand adembenemend tot de laatste seconde wel.

Op woensdag 25 mei is AS Roma in Tirana – de hoofdstad van Albanië – de tegenstander van Feyenoord. De Rotterdamse club won in 2002 de UEFA Cup won. In de finale in eigen De Kuip werd toen Borussia Dortmund met 3-2 verslagen. AS Roma schakelde in de andere halve finale Leicester City uit en is met oud-Feyenoorder Rick Karsdorp over een paar weken de tegenstander. Rivaal Ajax verloor in 2017 al laatste een finale (Europa League tegen Manchester United) en stond drie jaar geleden op de drempel van nog een finale. Dat de Ajacieden tegen Tottenham Hotspur in de laatste seconde de eindstrijd van de Champions League misten, daar moet je het in Amsterdam maar niet meer over hebben. Feyenoord is daardoor de laatste Nederlandse club die een finale won. En kijk, sportief:



Namens een Ajax fan. Gefeliciteerd Feyenoord met het behalen van de finale. Super knappe prestatie. En neem die cup mee naar huis! — Pascal Mario Kamoen (@pmk_ajax) May 6, 2022

⚽️ Feyenoord en Pim Fortuyn Feyenoord en politicus Pim Fortuyn lijken wel een band te hebben als het om een Europese voetbalfinale gaat. Wel één met een gitzwarte rand trouwens. Fortuyn werd op 6 mei 2002 vermoord. Twee dagen later speelde Feyenoord de Uefa Cup-finale tegen Dortmund. Nu de moord vandaag wordt herdacht omdat het precies 20 jaar geleden is, zijn Feyenoorders opnieuw in euforie omdat een nieuwe finale is bereikt.

Wegvallen sterspeler Payet was een meevaller

De enige speler die gisteravond tot twee keer toe voor gevaar zorgde, was de Franse sterspeler Dimitri Payet. Na een goede aanval wist verdediger Marcos Senesi een schot van de spelmaker op tijd te blokken. Halverwege de eerste helft schoot Payet de bal met links net over het doel. Het was voor Feyenoord niet ongunstig dat Payet zich na ruim een half uur spelen moest laten vervangen. De 35-jarige aanvaller liep een blessure op toen hij met links een bal naar voren trapte. De Poolse oud-Ajacied Arkadiusz Milik verving hem.

In de tweede helft bleef Feyenoord compact en geconcentreerd spelen. Het was soms billen knijpen, maar de Rotterdammers hielden uitermate knap stand. Marseille miste de creativiteit om de Rotterdammers echt te ontregelen. De inmiddels tot toptrainer gedoopte Arne Slot, hij kan bij Feyenoord voorlopig niet meer stuk, noemt het bereiken van de finale ‘nog onwerkelijk’. „Het voelt als een van de vele wedstrijden die we dit seizoen in dit toernooi gewonnen. Het is weer een stapje, maar wel een heel mooi stapje. Het is nog niet helemaal ingedaald.”

‘Weer met tranen in m’n ogen’

Dat was het bij de Feyenoord-fans meteen wel, al zullen zij zich vanmorgen bij het wakker worden vast nog even in de arm hebben geknepen. Geniet mee van een kleine selectie (want het aantal juichende tweets is werkelijk niet te tellen) met vooral mensen die gelukkig wakker werden:



Wakker worden met op de wekkerradio verslag van Feyenoord naar de finale en je om 8:06 uur weer met tranen in je ogen zit. Ik zeg goedemorgen en wat een goede morgen is dit 🔴⚪️⚫️ ❤️ — Ina Meuzelaar (@InaMeuzelaar) May 6, 2022



Poorten. Hel. Messen. Tanden. Alles. Voetballend was het niet veel vandaag. Maar mijn hemel, wat is er gestreden. En wat stond de achterhoede goed. En who cares? EUROPESE FINALE! VOOR FEYENOORD! #omfey — Peter Kwint (@peterkwint) May 5, 2022



Goedemorgen mede-Feyenoorders! Het was geen droom, Feyenoord staat in de finale! Nu nog even bedenken hoe we daar gaan komen….. #roadtoTirana — Joop Broekman (@joopb68lfc) May 6, 2022



Om aan te geven dat teamspirit, écht gaan voor elkaar, lol hebben met elkaar, plezier in t spel, de trainer, de eenheid, het geloof in de goede afloop én de 12e man ertoe doen, het verschil maakt!!! Want: #wijzijnfeyenoord #nietsissterkerdandatenewoord #FEYENOORD https://t.co/8GEmEQ3Im8 — Marleen!! (@marialena1st) May 6, 2022



#geluidAAN 🔊”Tirana here we come ! “ Lekker napraten met nagenietende Rotterdammers over de wedstrijd van gisteren #Feyenoord #FEYOM @RTV_Rijnmond luister hieronder pic.twitter.com/T0KJuNq2U0 — Jacco van Giessen (@jaccovangiessen) May 6, 2022



Weinig geslapen maar wat is het toch super wakker worden na zoon

Mooie avond als gisteren.

Niet mooi maar wel spannend en goed resultaat #Feyenoord #OMFeyenoord #OMFEY pic.twitter.com/tBnMhKLHp6 — erwin 1908 (@erwin9Feyenoord) May 6, 2022



Gedroomd dat Feyenoord de finale haalde. Maar met een verouderde Kuip, beperkt budget, nieuwe trainer en in juli al voorronden gespeeld zal dat wel niet kunnen… Keep on dreaming! Goedemorgen finalisten! En nu winnen ook 🏆. #Feyenoord pic.twitter.com/JSIjkouSEz — Eddy M. (@F_R_Eddy) May 6, 2022



