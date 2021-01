Online-editie Vrienden van Amstel mikt op saamhorigheid

Vanwege de verlengde lockdown viel de 23e editie van Vrienden van Amstel in het water, maar het evenement gaat nu toch door in een online-editie zonder bezoekers. „We gaan er staan met in gedachten een volle zaal”, zegt Rolf Sanchez, een van de optredende artiesten.

Na 22 jaar op rij uitverkochte zalen te trekken in januari kan dit jaar ook Vrienden van Amstel Live geen doorgang vinden. Althans, niet met avond aan avond een volgepakte Ahoy. Toch wilde Machiel Hofman van producent Tribe Company januari niet voorbij laten gaan zonder ‘de grootste kroeg van Nederland’. „We waren al met Rolf in gesprek voor een reguliere show toen dat nog een optie was. Je hebt het er dan over wat je samen kunt doen. In het najaar van 2020 belden meerdere artiesten me met de vraag: ‘Wat gaan we doen? Gaan we wel wat doen?’ Toen hadden we heel sterk het gevoel dat niks doen geen optie is voor Vrienden van Amstel. Er moet iets komen. Toen is vrij snel het idee ontstaan om dit te doen.”

Wie doen aan Vrienden van Amstel mee?

Zaterdagavond is Vrienden van Amstel via een gratis livestream te volgen vanuit Ahoy, met optredens van onder meer Armin van Buuren, Guus Meeuwis, Suzan & Freek, André Hazes, Typhoon, Nick & Simon, Maan en Snelle.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

‘Iedereen werkt belangeloos mee’

„Iedereen werkt er belangeloos mee, waardoor we het gratis kunnen aanbieden”, vervolgt Hofman. „Je had kunnen overwegen om er iets voor te vragen, maar wij dachten dat het leuk zou zijn om het in deze moeilijke tijd gratis aan te bieden aan Nederland, als oppeppertje.” Toch kost het een flinke duit om zo’n show uit de grond te stampen. „Het kost heel veel geld, want het wordt een volwaardige tv-registratie.” Rolf Sanchez, die afgelopen zomer met Metro sprak over het coronajaar, maakt dit jaar zijn debuut op het jaarlijks terugkerende evenement. „Ik ben de enige die nog nooit heeft opgetreden bij Vrienden van Amstel. Als ik zie hoe iedereen met elkaar omgaat, is dat heel mooi. Dat is waar muziek überhaupt voor staat.”

Voor hem is het een hele eer, zo zegt de zanger. „Ik heb altijd de ambitie gehad om aan Vrienden van Amstel te mogen meedoen, want als je hier staat dan hoor je er echt bij. Toen ik dat telefoontje kreeg, sprong ik een gat in de lucht.” Rolf Sanchez is één van de artiesten waar de 55-jarige Paula Zoontjes uit het Brabantse Alphen het meeste naar uitkijkt. Ze is een fan van het evenement en is al elf keer eerder geweest, voor het eerst in 2009. „Sinds de kinderen groot zijn, ga ik er altijd op uit, naar festivals en dergelijke”, vertelt ze. Voor de geboorte van haar kinderen deed ze het ook al, maar toen vooral naar rockbands als Normaal, U2 en Status Quo. „Ik zou eigenlijk vorig jaar naar de Zwarte Cross gaan met mijn dochter, om te zien hoe het is. Ze zeiden: ‘Dat is niks voor jou.’ Maar ik vind het dan leuk om uit te proberen.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Teststraat

Het is nog best een uitdaging om zo’n productie volgens de richtlijnen op te zetten, zegt Hofman. „Omdat we de Tuin van 2020 ook al hebben gedaan afgelopen zomer, hebben we best wat ervaring opgedaan met coronaproof iets organiseren. De vraag nu was: hoe gaan we Vrienden van Amstel doen? Hoe gaan we daar een decor omheen creëren dat gezellig is? Daarna komen de praktische dingetjes. Wat zijn de officiële regels? We gaan in Ahoy een eigen teststraat bouwen. Iedereen die komt, wordt getest. Je komt eerst met de auto aan, je krijgt een test in hal 1 en als je negatief bent, mag je naar de hoofdzaal. In feite is het een filmset geworden. We willen een goed voorbeeld neerzetten, dus we houden ook anderhalve meter afstand in acht en iedereen draagt mondkapjes. Daar gaan we streng op toezien. Het is een stuk minder leuk, laat dat gezegd zijn, maar het is doable.”

Hofman zet ondanks de beperkingen hoog in. „Het makkelijkste zou zijn geweest om een compilatie te maken van voorgaande edities, maar dat is onze eer te na, dus we zijn een gloednieuwe show gaan ontwikkelen. Die gaat ongeveer twee uur duren. Dat is korter dan normaal, maar je moet in ogenschouw nemen dat we deze show in een maand in elkaar gezet hebben; dat is best een klus. Ik durf te zeggen dat negentig procent van de liedjes en de samenwerkingen nooit eerder gedaan zijn. Alles is gloednieuw. Het enige wat je niet moet verwachten, is een waterval of dat artiesten gaan rondvliegen. Dat is geldverspilling en je krijgt toch niet de reactie van het publiek. Dus het is niet het spektakel dat het publiek in de zaal normaal gesproken ziet.”

Saamhorigheid tijdens de show

Het grootste gemis bij het evenement zijn de toeschouwers, erkent Sanchez. „Het is natuurlijk anders dan wanneer er in Ahoy zoveel duizenden mensen meezingen. Het gaat nu even om het gevoel van saamhorigheid. Ik ben nog maar één dagje in Ahoy geweest en ik zag nu al dat iedereen zo lekker met elkaar bezig is.”

Er zijn wat emotionele momenten in de show verwerkt. „Er zitten een paar liedjes in de show die verwijzen naar het afgelopen jaar en de huidige situatie”, licht Hofman toe. „Voor een nummer als ‘’t Dondert En ’t Bliksemt’ van Guus Meeuwis heb je mensen in de zaal nodig, dus nu hebben we iets meer ballads en midtempo tracks. Maar ik hoop dat het toch een feestje gaat worden bij mensen thuis. Er zitten zeker liedjes in waarvan ik denk dat die wel zullen aankomen, ja. Daar willen we ook niet omheen; die boodschap wil je omarmen.”

Een avondje Vrienden van Amstel is ook voor Petra niet alleen maar feest. „Soms is er wel een momentje dat iets je raakt, dat durf ik best wel te zeggen. Dat je toch wel eens een traantje laat. Ik had dat bijvoorbeeld met Vrienden van Marco Borsato.” Daarnaast heeft ze veel waardering voor de jonge garde. „Ik hou steeds meer van de jeugd, zoals Kraantje Pappie, Maan en Kensington”, vertelt ze enthousiast. „Kraantje is zo zichzelf. Ik kan niet altijd zijn raps volgen, maar hij is heerlijk om op het podium te hebben. Hij is gewoon.” De organisator hoopt de sfeer van die optredens over te brengen. „Het publiek gaan we wel missen, maar je gaat denk ik wel die gezelligheid thuis voelen.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Vrienden, we beginnen 2021 tóch met een feestje 💃 Jij thuis op de bank met 1 of 2 goede vrienden, wij live vanuit @rotterdamahoy. Er is voor iedereen een gratis kaartje beschikbaar via https://t.co/5HAZtXH9o5, bestel hem dus direct! #VVALS #weblijvenvrienden pic.twitter.com/WgZBFkdLUm — Vrienden van Amstel (@VriendvanAmstel) January 12, 2021

Kaartverkoop Vrienden van Amstel

Los van de korte productietijd denkt Hofman dat een aantal onderdelen van deze editie mogelijk later terugkeren bij Vrienden van Amstel. „Misschien is het voor een deel een voorbode van wat je in 2022 te zien krijgt.” Anders dan bij voorgaande edities gaat de kaartverkoop voor 2022 pas in de loop van dit jaar ergens van start. „We vonden het ongepast om dat nu nu al te doen, ondanks dat er licht is aan het eind van de tunnel. Zodra we uit de lockdown komen, gaan we de koppen bij elkaar steken met Amstel om te kijken hoe we de editie van 2022 kunnen aanvliegen, maar dat weten we oprecht nog niet. Ik proef wel overal dat iedereen het heel graag wil en zin heeft om het in 2022 snoei- en snoeihard in te halen. Dat kon wel eens een bijzondere editie worden.”

„We streven ernaar om in 2022 groots te vieren dat we weer onze vrijheid terughebben”, zegt Hofman hoopgevend. Fan Petra baalde dat het dit jaar niet doorging, maar ze kijkt uit naar de livestream. „Ik ga met het gezin kijken. We gaan er een heel feestje van bouwen. Een dochter woont buitenshuis en die komt met haar vriend en ze brengt taart mee. Ik vind het leuk dat het er is, want je mist het toch. Het is een uitlaatklep; geen zorgen, effe genieten.”

In 2022 hoopt ze er gewoon bij te kunnen zijn in Ahoy. „Live erbij is altijd beter, maar ik denk dat ze wel een feestje kunnen maken dat ze over kunnen brengen.” Ze hoopt dat de organisatie dan weer Marco Borsato uitnodigt. „Marco hoort erbij.”

De livestream start op zaterdagavond 16 januari om 20.15 uur. Toegang tot de livestream kan alleen worden verkregen door vooraf gratis een kaart te bestellen, of een vriend cadeau te doen via www.vriendenvanamstel.nl of https://vval.paylogic.com/stream.

Lees ook: Twitter over de #persco: ‘Had een email kunnen zijn’