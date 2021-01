Winkeliers blij met extra steun, maar nog geen reden tot juichen

Omdat de lockdown drie weken langer gaat duren, krijgen winkeliers meer steun. Daar zijn ze blij mee, maar ze vinden dat er nog geen reden is tot juichen „zolang details ontbreken”.

Branchevereniging INretail wil een realistisch bedrag van het kabinet en maatregelen die passen bij de verschillende winkelbranches om „levendige dorpen en steden te kunnen behouden”. Verder pleit de vereniging opnieuw voor de mogelijkheid om bestellingen bij winkels te kunnen afhalen. „Dat kan absoluut veilig”, vindt de vereniging.

De details moeten snel bekendgemaakt worden, vindt INretail. De verlening van de lockdown kost gesloten winkels namelijk „honderden miljoenen aan omzetverlies” en zorgt voor onverkoopbare voorraad, zegt de vereniging. „Iedere dag telt. Het nieuwe seizoen staat voor de deur en de voorjaarsgoederen worden geleverd, maar kunnen niet betaald worden. De winkels puilen uit met wintergoederen en het geld ontbreekt. Het doemscenario van lege winkelstraten dreigt.” Ook vreest de vereniging voor de „dreigende tsunami” aan faillissementen en duizenden ontslagen.



De @MinPres zei het net mooi: meer steun voor ondernemers moet, uit fatsoen en solidariteit. We kunnen en willen ze niet missen. En zo is het. Steun fors omhoog want ondernemers trekken het niet meer en dreigen ook privé alles kwijt te raken. #mkbnl #corona #lockdown — Jacco Vonhof (@voorzittermkbnl) January 12, 2021

‘Viel tussen wal en schip’

Vanavond tijdens de persconferentie kondigde premier Mark Rutte aan dat de lockdown dus nog tot en met 9 februari zal duren. Minstens. Als de cijfers écht niet hard genoeg naar beneden gaan, bestaat de kans dat er weer verlengd wordt. Ondernemer Sonja van Oort, die in de Haagse winkelstraat de Fahrenheitstraat haar modewinkel Restyle Den Haag heeft, is heel benieuwd wat de extra steun zal inhouden. „Ik viel elke keer tussen wal en schip.”

Volgens haar is het een goed idee als het kabinet winkeliers, net als in de eerste lockdown, een los bedrag geeft. „Het is misschien een druppel op een gloeiende plaat, maar geef iedereen 2000 euro. Elke ondernemer die nu in een normale winkelstraat zit, is er dolgelukkig ermee. Want je moet zo lang wachten voordat je wat krijgt. Alles moet eerst nog uitgewerkt worden. Dan krijg je toch een idee dat er naar je gekeken wordt.”



Maar weet je, ik vind deze gehele lockdown oneerlijk naar de lokale ondernemers. Want die schoolspullen, boeken, wasmachines, speelgoed etcetcetcetc worden nu nog meer online gekocht. Vind ik oneerlijke concurrentie — Christel Arnoldus (@Christel_Velp) January 10, 2021

Verder hoopt ze dat het kabinet gaat kijken naar de hypotheken van winkeliers. „Onze huisbazen hebben óók hypotheken. Ondersteun hen ook. Die kan niet zeggen dat je deze maand niet hoeft te betalen. Het is een dominospel dat om gaat vallen, niemand wil een lege winkelstraat. De adem is op en het eind is nog niet in zicht. Kom met iets concreets voor ons”, zegt Van Oort.

Net als de branchevereniging hoopt de onderneemster dat klanten bestellingen mogen afhalen. „Je hoeft dan ook niet als een dolle rond te rijden. Klanten komen op afspraak langs, pakken hun tasje en gaan. Nu wordt er met twee maten gemeten: bij de bouwmarkt mag je wel afhalen, bij kledingwinkels niet.”

Langere lockdown ‘mokerslag’

Ook bij andere ondernemers komt de verlenging van de lockdown aan als een „mokerslag”. Dat stellen werkgeversorganisatie VNO-NCW en MKB-Nederland, die wijzen op de schadelijke gevolgen voor sectoren die al lange tijd op slot zitten. „De reserves van ondernemers zijn op.”

Onder andere de horeca, culturele ondernemers, de evenementenbranche, reissector en sportscholen hebben al lang te maken met beperkende maatregelen. De belangenorganisatie voor het bedrijfsleven vindt de aangekondigde verruiming van de coronasteun dan ook hard nodig. Daarbij noemen ze een verbetering van de vergoeding voor de vaste lasten voor getroffen bedrijven „noodzakelijk”. Nu zouden vooral veel middenbedrijven, met meer dan 250 werknemers, steun mislopen die ze wel nodig hebben.

VNO-NCW en MKB-Nederland pleiten ook voor meer hulp voor startende ondernemers en een ophoging van de loonsubsidies. Ook roepen ze het kabinet op om nu goed na te denken over de heropening van de economie in combinatie met de vaccinatiecampagne. „Dat kan ondernemers weer het perspectief geven dat nu ontbreekt.”

