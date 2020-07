Rolf Sanchez, van domper naar ‘een jaar van méér méér méér’

Rolf Sanchez kwam op een roze succeswolk het jaar 2020 binnen drijven. De latinzanger zag een jaar voor zich, dat vanaf de eerste seconde al niet meer stuk kon.

Miljoenen mensen bereikt met het programma Beste Zangers, dubbel platina voor het duet Pa Olvidarte uit datzelfde tv-programma, een contract bij het label 8Ball Music. AFAS Live in Amsterdam uitverkocht, een theatertournee en prachtige festivals in het verschiet… dat kon allemaal niet beter voor de 29-jarige Sanchez, als Rolf Wienk in Ede ter wereld gekomen.

Corona sloeg toe en de wereld stond stil. Vandaag verschijnt echter Sanchez’ nieuwste, Más Más Más. De man met de eeuwige stralende glimlach lanceert gelijk een bijzondere clip. Voor Metro nam hij de tijd om terug te kijken en vooruit te blikken. Want die stilgevallen aarde, gaat voor Rolf Sanchez plotseling weer heel hard draaien.

Rolf Sanchez vroeg zich af wat hij moest doen

2020, het jaar dat voor jou groots moest worden…

Rolf Sanchez: „Ik snap meteen wat je bedoelt, maar uiteindelijk wordt het nog steeds een groots jaar.”

Je wereld stond stil, maar barst nu dubbel en dwars los?

„Ja, precies wat je zegt. Ik had aan het einde van het jaar net die enorm grote hit met Emma Heesters. Met alle boekingen die stonden zag 2020 er veelbelovend uit. COVID-19 was in het begin een domper, maar die ommekeer in het leven gold natuurlijk voor heel veel mensen. Ik vroeg me af wat ik moest gaan doen, maar snel veranderde dat in creativiteit. Ik kreeg de kans om in de studio te werken met grote producers en artiesten als John Ewbank, Kris Kross Amsterdam en Nicky Romero die eigenlijk op wereldtournee zou zijn. Daar had ik alleen maar van kunnen dromen. Evenementenbureaus kwamen met allerlei initiatieven en ik werd vaak uitgenodigd, dat was mooi. Maar nu gaat het helemaal los en wordt het hopelijk alsnog een prachtig jaar.”

Drukke plekken waren er even niet bij

Je hit Como Tu, verscheen midden in coronatijd. Die heb je helemaal niet live kunnen spelen.

„Nu ik langzamerhand weer optreed wel. Mensen geven me weer liefde en zingen Como Tu mee. Maar nee, op grote en drukke plekken dat nummer brengen was er even niet bij.”

Heb je je de eerste coronaweken nog vermaakt met iets als lego?

„Nee, wel heb ik als een bezetene zo ongeveer alle Netflixseries gezien en alle foto’s op mijn telefoon en laptop heb ik netjes geordend. En verder… eten en nog meer eten. Ik ben zwáár aangekomen in de coronaperiode man! Ik merkte dat het in mijn hoofd een soort van vakantie was. Uiteindelijk waren zowel mijn ontbijt, lunch als diner ongezond. Ik had serieus een buikje, maar die is er nu weer vanaf.”

‘Rolf Sanchez, stop nu waar je mee bezig bent’

Het was niet meer ‘Más Más Más’ (meer, meer, meer), de single die vandaag uitkomt. Ook geschreven in coronatijd?

„Nee, die heb ik al een half jaar op de plank. Ik had iets met het liedje, dus ik stuurde het naar mijn nieuwe label 8Ball Music. Ik werd gelijk gebeld met ‘ik weet niet waar je mee bezig bent, maar daar stop je mee en je gaat de studio in om het nummer op te nemen. Dit is een kneiter van een plaat’.

Een zomerse track ook. Het wordt supermooi weer als Más Más Más uitkomt. Komt vast door jou.

„Volgens mij zie je mij altijd al met een glimlach, maar toen ik het weerbericht zag werd die lach extra groot. Deze single, prachtig weer, alles past lijkt het wel.”

Más betekent ‘meer’. Rolf Sanchez kennende moet dat iets met de liefde te maken hebben.

„Het gaat inderdaad over de liefde, geschreven op basis van een wens die ik had. Ik vroeg me af of het bestaat dat je zonder dat je iemand nog kent, die persoon meteen heel veel beter wilt leren kennen. Halverwege de song kom ik erachter dat ik zo’n persoon heb gevonden. Het enige wat ik dan wil is meer bij haar zijn, meer met haar delen en meer met haar het leven ontdekken. In het refrein vraag ik me af wat ze met me doet en hoe het komt dat ik in dat gevoel blijf.”

Eigen vriendin in de clip

De tegenspeelster in je clip kon maar één dame zijn, een Britse?

„Ja, Sophia Mason, mijn eigen vriendin. Bij het management had ik gevraagd of het niet heel erg vet was als ik haar zou vragen omdat we een danseres en zangeres zochten die ook kan acteren. Laat mijn vriendin nou een van de allerbeste zangeressen zijn. Ik zou zelf niet hoeven te spelen dat ik iemand leuk vind, ik zou geen coronatesten hoeven doen, helemaal top toch? Bij 8Ball vonden ze dat ook, maar er was één persoon die het niet zag zitten. Sophia. Ze zei ‘nee Rolf, dat ga ik écht niet doen. Toen ik haar toch kon overtuigen, bleek ze het nog leuker te vinden dan ikzelf. Ik lijk wel een marketingmannetje, maar ik ben trots op de clip en mijn vriendin en we vinden het mooi om onze liefde te delen.”

Hoe is ze overstag gegaan?

„Ze zei eerst nee omdat ze zo bezig is met haar eigen carrière en een eigen identiteit. Sophia wilde niet gezien worden als ‘de vriendin’ van. Ik kon haar begrijpen maar zei ook dat dit ons allebei misschien een boost zou kunnen geven en dat ik dan later bij in een clip van haar zou kunnen spelen. Ik heb mezelf eigenlijk verkocht, haha, want op dat laatste ging ze in.”

Jouw doel als artiest is de zomer figuurlijk bij de mensen binnen brengen hè?

„Absoluut, terwijl ik nu zelf nog niet op vakantie durf; ik ben nog sceptisch en vind het te spannend. Voor veel mensen kon een vakantie de afgelopen tijd sowieso niet doorgaan. Ik ben half-Dominicaans en bij mijn Spaanse muziek voelen fans zich alsof ze op vakantie zijn. Ze doen hun ogen dichten en zien zichzelf op het strand liggen. Daarom breng ik de zomer graag met muziek naar de mensen.”

Optreden in coronatijd is wel fijn

Afgelopen weekend stond je bij Qmusic op een Texels strand. Hoe is dat, optreden met een beperkt aantal mensen op afstand?

„Het was de tweede keer voor mij, na een eerste optreden in Amersfoort. Het is heel apart om te zeggen en collega-artiesten zullen het misschien niet beamen, maar ik vond het wel fijn. Ik merk dat de mensen de liefde en de waardering voor de muziek weer hebben gevonden. Ze luisteren goed, omdat het er zolang live niet is geweest, denk ik. Ze willen ook een ballad en liedjes vol emotie, niet alleen maar uptempo. Natuurlijk mis ik de chaos op de festivals en ik hoop dat dat zo snel mogelijk terugkomt, maar dit heeft wel iets. Op Texel mocht het publiek niet meezingen, maar ik voelde dat ik beter een emotie kon overbrengen.”

Volgende week (23 juli) sta je in de Ziggo Dome. Hoe ziet het er dan uit?

„Er mogen 2200 mensen komen. De eerste die er optrad was Nielson, toen ben ik alvast gaan kijken en heb een stukje gefilmd (zie de post hieronder, red.). Het ziet er raar uit, maar het heeft ook wel iets. Als je van ver kijkt, lijkt het alsof het heel erg druk is. Maar kijk je heel goed, dan zie je hoe slim de stoeltjes met voldoende ruimte staan opgesteld. Het is een hele puzzel, maar fijn dat het weer gedaan wordt.”

Dan 3 oktober, je door corona uitgestelde uitverkochte AFAS Live-concert. Heb je in je achterhoofd iets van ‘dat kan dan nog helemaal niet’?

„Ik heb daar lang over nagedacht en vind het fijn dat ik er iets over mag zeggen. De beleving van de AFAS en de mijlpaal die ik bereikt heb die zaal uit te verkopen, wil ik op de juiste en goede manier doen. Ik durf er op dit moment niets over te zeggen, alleen dat het goed moet zijn. Bij mijn grootste concert van mijn carrière tot nu toe, kan ik niet tegen 50 procent van de mensen met een kaartje zeggen dat zij niet mogen komen.”

Mi Aventura

Geldt dat ook voor je theatertour na AFAS Live?

„Die gaat wel volgens de corona-richtlijnen. Voor een maximumaantal mensen dus, maar ik heb er zoveel zin in. Mijn carrière is tot nu toe één groot avontuur geweest, daar zal ik ook over vertellen. Daarom heet de toer ook Mi Aventura. Ik neem het publiek mee van het begin tot nu, in een rollercoaster van emoties. Met alle soorten eigen werk natuurlijk en ook wat van Beste Zangers.”

Je was voor Beste Zangers 2019 al lekker bezig, maar dat programma waarin onder meer ook Floor Janssen, Henk Poort en Emma Heesters voor een miljoenenpubliek zorgen, heeft je toch een enorme boost gegeven?

„Daar kan ik alleen maar ‘ja’ op zeggen, ik ben zo dankbaar dat ik daaraan heb kunnen meedoen. Ik wilde zó graag aan het programma meedoen, dat zei ik al een tijdje. Het is zo puur, dat heb ik nu met eigen ogen gezien. De focus ligt er niet op tv maken, maar op muziek maken. De productie stopt de opnames niet om er iets niet leuk voor televisie zou zijn. Dat is voor de kijker te merken en daarom komt er elk seizoen wel een liedje uit Beste Zangers dat iedereen downloadt. Als zanger besef je bij de opnames ook helemaal niet dat heel Nederland over een paar maanden naar je kijkt. Goh, wat was en ben ik blij dat in Beste Zangers zat. Praat ik veel?”

Ach, je mag bijna stoppen, haha. In augustus volgen ook nog twee maal De Kuip voor 180 mensen en het AVROTROS Kinderprinsengrachtconcert met klassieke muziek spelende kinderen. Hoe vind je dat laatste?

„Leuk, leuk, leuk. Een mix van klassiek en pop, ik vind het fascinerend hoe dat kan samengaan. Voordat ik wist wat het echt was, zei ik ‘ja’ toen ik van de mix hoorde. Mensen hebben ook vaak tegen me gezegd dat de Spaanse en Nederlandse taal niet kunnen samengaan. Hoezó kan dat niet? Ik mag bij het Kinderprinsengrachtconcert ook weer eens met Emma Heesters spelen, dus ik ga er graag naartoe.”

Más Más Más?

„Voor mij alleen maar meer meer meer inderdaad.”

