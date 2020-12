Dronken man valt in slaap bij McDrive in Almelo

Een dronken man heeft zich bij de McDrive behoorlijk voor schut gezet. De 25-jarige dronkaard had na de nodige borrels kennelijk zin in een vettige hap, dus besloot hij naar de McDrive te gaan. Op papier lijkt dat misschien een goed idee. Maar de man was zo dronken, dat hij midden in de McDrive in slaap viel nadat hij zijn bestelling had opgegeven.

De man werd, nadat hij zijn bestelling had opgegeven, opgedragen door te rijden naar het volgende raam. Dat was net een stapje (of raampje) te ver voor de dronken twintiger. Medewerkers van de McDrive zagen de man stilstaan en ‘op een vreemde manier in de auto zitten’. Daarom besloten zij de politie te bellen.

Agenten hebben dronken man snel door

De agenten arriveerden en hadden al vrij snel door dat de man zo dronken was dat hij in slaap was gevallen. Hij is, met enige moeite, wakker gemaakt en meegenomen naar het bureau. Daar blies de hongerige dronkaard maar liefst 745 ug/l, ruim drie keer meer dan de maximaal toegestane hoeveelheid van 220 ug/l.

Er is een proces verbaal opgemaakt tegen de man. Bovendien mocht hij door de grote hoeveelheid alcohol in zijn bloed gelijk zijn rijbewijs inleveren.





