Ter dood veroordeelde ‘Twitter killer’ wil nog trouwen voor zijn executie

Takahiro Shiraishi, een ter dood veroordeelde Japanner die negen mensen vermoordde, wil nog trouwen voordat hij geëxecuteerd wordt. De 30-jarige man, die ook wel de ‘Twitter killer’ wordt genoemd, zegt dat hij ‘een normaal meisje wil vinden’ voordat zijn vonnis voltrokken wordt.

Shiraishi erkent zelf in een interview tegenover het Japanse Mainichi dat hij denkt dat het er niet van zal komen. Hij moet immers ook een trouwverzoek indienen. „Geen van de gesprekken die ik nu met vrouwen heb, zijn echt concreet. Dus ik wil de tijd die ik nog heb besteden aan het vinden van een meisje.

Seriemoordenaar Shiraishi

Dat de vrouwen niet voor Shiraishi in de rij staan, is begrijpelijk. De Japanner is namelijk niet bepaald een catch te noemen. Shiraishi heeft in 2017 negen mensen vermoord. Hij vond deze mensen doordat ze op Twitter zelfmoordgedachten hadden geuit. Hij werd met deze mensen bevriend, lokte ze naar zijn flatje en wurgde ze daarna. Tot slot hakte hij ze in stukjes. De politie vond in verschillende koelboxen een aantal hoofden en arm- en beenbotten van de slachtoffers die hij had gemaakt. De mensen die hij heeft vermoord waren tussen de 15 en 26 jaar.

Bovendien weigert Shiraishi in beroep te gaan tegen zijn vonnis. „Ik dacht eigenlijk aan niets toen het vonnis werd uitgesproken. Ik dacht dat ik misschien iets zou voelen. Maar op de een of andere vreemde manier zweette ik niet en begon mijn hart niet te bonzen. Ik wist al wat eraan zat te komen”, zo zegt hij.

„Het is nu gewoon wat het is”, gaat hij verder. „Ik heb er wel mijn gedachtes over. Maar alles nog langer uitstellen lijkt me nutteloos. Dus nu wil ik een normaal meisje vinden. Ik wil iemand vinden die met me trouwt terwijl ik in de gevangenis zit.”