Bram van der Vlugt (86) overleden aan gevolgen van coronavirus

Acteur Bram van der Vlugt is op 86-jarige leeftijd overleden. Van der Vlugt, vooral bekend van zijn rol als Sinterklaas, overleed in zijn slaap aan de gevolgen van het coronavirus, zo maakte zijn management zaterdag bekend.

Van der Vlugt speelde voor het eerst Sinterklaas in Zutphen tijdens de intocht van 1986. In 2010 droeg hij het stokje over aan Stefan de Walle. Verder heeft hij rollen gehad in onder meer Memorandum van een Dokter, Medisch Centrum West, Unit 13, Keyser en de Boer, Koefnoen en Moordvrouw. Ook was hij actief als toneelspeler. In 1970 richtte hij zijn eigen toneelgroep ‘Sater’ op.

Van der Vlugt stopte al met theatershows

Kort geleden maakte Van der Vlugt bekend geen grote theatershows meer te doen. Hij zou komend seizoen zijn laatste twee grote reizende voorstellingen spelen. Hij wilde wel nog minimaal tien jaar blijven spelen: „Ik kan nog aardig praten, denken, lopen en onthouden en dan kun je toneelspelen”, aldus de acteur daarover.

Voor zijn acteerwerk won Van der Vlugt meerdere prijzen. Zo won hij in 2000 de prestigieuze Louis d’Or-prijs voor zijn rol als de bekende natuurkundige Niels Bohr in het toneelstuk Kopenhagen.

De acteur laat zijn vrouw, vijf kinderen en drie kleinkinderen achter.