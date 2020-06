Mysterieuze zwarte stof daalt neer op Zuid-Holland

In Hoek van Holland daalt een mysterieuze zwarte stof neer. 23 plaatselijke bewoners meldden dat vandaag aan milieudienst DCMR.

Het goedje daalde neer in de achtertuinen van de bewoners van Hoek van Holland. Het besmeurde tuinstoelen en tafels. Erg gezond voor de luchtwegen kan de zwarte fijnstof ook niet zijn, zeker niet ten tijden van Covid-19. Covid-19 is namelijk een virus waar mensen met een luchtwegaandoening extra gevoelig voor zijn.

Lees ook: ‘Deel coronapatiënten houdt blijvende longschade’

De herkomst van de zwarte stof

In totaal meldden 23 bezorgde of verontruste bewoners de overlast vandaag aan de meldkamer van DCMR. Deze is een onderzoek gestart naar de herkomst van de zwarte stof.

Vermoedelijk zijn kolen uit het naburige havengebied de schuld van de overlast. Zo melden Schiedams Nieuws en AD dat dit ook twee weken geleden het geval was in de regio. De zwarte stofmist was toen afkomstig van onder andere de overslagbedrijven Europees Massagoed Overslag BV (EMO) en EECV in de Europoort bij de Rotterdamse Haven.

Of de haven dit keer ook de oorzaak is, zal het nader onderzoek van DCMR nog moeten uitwijzen.

Zwarte stof al tientallen jaren een last

Volgens Rijnmond is de stofoverlast al tientallen jaren een pest voor de plaatselijke bevolking. Steeds bij zuidenwind is het raak. Een bezorgde bewoner, Rob Koot, sprak vorig jaar met Rijnmond en uitte zijn zorgen. „Bij zuidenwind hoef je je hand buiten maar over een tafel te halen en hij is zwart”, zei Koot. „Ik maak me ernstig zorgen om de gezondheid van mensen: je ademt dit namelijk ook gewoon in!”

DCMR moedigt mensen aan de stofoverlast te blijven melden. Een milieumelding doen kan via het nummer 0888 333 555.

Lees ook: 16-jarige overlijdt paar dagen na hoestje aan corona

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.