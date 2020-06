Eerste We Want More scoort, wat was gaaf en wat was minder?

John de Mol moest het met zijn zender SBS6 tot nu toe doen met het wekelijkse maandagsucces Chateau Meiland. Verder was het maar karig als het om de kijkcijfers van vooral nieuwe programma’s ging. Hij lijkt met de zangwedstrijd We Want More eindelijk weer te scoren. De 1.048.000 kijkers moeten een vreugdedans in huize De Mol hebben opgeleverd.

We Want More eindigde gisteravond hoog in de Kijk Top 25 van Kijkonderzoek.nl en moest alleen twee Journaals en Bed & Breakfast (NPO 1) met een hondstrouw publiek boven zich dulden. Nu is het een kwestie van de kijker vasthouden natuurlijk, maar dat zien we komende vrijdag.

We Want More verslaat Humberto Tan

Veel minder ging het met de cijfers voor Het Beste van Got Talent World Wide van Humberto ‘aan de overkant’ op RTL 4. Ruim een half miljoen kijkers stemden af op hoogtepunten en opmerkelijke acts van de talentenjacht in allerlei landen. Een YouTuber zou blij zijn met 536.000 belangstellenden, de RTL-bazen gezien de goed scorende concurrenten op NPO 1 en SBS 6 niet. Humberto Tan meldde gisteren aan Metro het een spannende avond te vinden, maar hoopte dat het tv-publiek hem zou weten te vinden.

Op Twitter vonden heel wat mensen iets van We Want More (verrassing!). Metro vindt er ook wat van. Wat was er gaaf en wat veel minder? In plussen en minnen.

Min. Zangwedstrijd ipv Talentenjacht

SBS-mensen blijven het herhalen: „Het is een zángwedstrijd, géén talentenjacht!” Dat is een beetje eh… tja, wat maakt het in hemelsnaam uit? Een goede zanger, zangeres of groep zit toch barstensvol talent? De vijfkoppige jury (Henk Poort, Davina Michelle, Ali B, Trijntje Oosterhuis en André Hazes) begon vrijdag zelf al over zaken als uitstraling en ‘wat zie je er prachtig uit’. Dat heeft niets te maken met de stem als het om een zangwedstrijd gaat.

Plus. Diezelfde jury

De vijf passen prima en vullen elkaar goed aan. Ali B zei dat gisteren al op deze website, maar dat was blijkt gemeend en waar. Henk Poort heeft een carrière van anderhalve eeuw, maar lijkt met zijn deelname aan De Beste Zangers vorig jaar aan een nieuw leven begonnen. Davina Michelle moest zich als jurylid nog bewijzen (vond ze zelf ook), maar ze doet het leuk. Ze blunderde opzichtig door twee keer niet te luisteren en een zelfde vraag te stellen en redde zich daar met zelfspot uit. Haar collega-juryleden wisten daar overigens ook wel raad mee, vooral de adremme Hazes. Trijntje Oosterhuis is de kenner, Ali B de man van de sfeer en de snelle grappen. Tegen een astmapatiënte: „Ast maar goed gaat. Ga je Ademnood van Linda, Roos en Jessica zingen?”

Min. De drukknop

Als vier van de vijf juryleden I Want You laten oplichten, dan is de artiest door naar de halve finale (de winst in de finale levert overigens 100.000 euro op). Zij moeten daarvoor een knop indrukken, maar wat een tuttebelletje is dat zeg. Hij klinkt als een korte ‘pling’. Nou ja, min: wel wat irritant.

Plus. Diezelfde drukknop

Het tuttebelletje zorgt ook voor spanning. De juryleden mogen binnen de optredens van twee minuten, drie keer van gedachten veranderen. Dat houdt de spanning van een optreden er tot de laatste seconde in. Overigens, als ik me het goed herinner, zijn er tijdens de eerste auditie-avond maar twee zangers niet naar de halve finale gegaan.

Min. Familie en vrienden kijken toe

Natuurlijk, het levert best leuke tv op. De 94-jarige emotionele opa van een Franstalige zangeres en de manier waarop presentator Johnny de Mol (de tweede presentator is Wendy van Dijk) daarmee om ging, was zelfs prachtig. Maar toch, een beetje creatieve armoede is het wel. Dit is nou typisch The Voice of Holland, waarbij familie en vrienden door een raam naar het optreden staren. De jury ziet hen nu op een groot scherm. Net als bij The Voice springen de deelnemers uiteraard juichend of in tranen in de armen van hun dierbaren.

Plus. De variatie

De mix aan muziekstijlen was in aflevering 1 uitstekend. Niks geen lange reeks aan slappe popliedjes. Er was een koor van vijftig woest uitziende mannen die Nirvana vertolkte. Een meisje dat de zaal (voor coronatijd) stil kreeg met country. Er was fado, opera, een Frans chanson, boerenhardrock, een crooner en een Hazeslied gezongen door een man die 37 jaar drugsverslaafd was geweest. Leuk!

Min. Bekende gezichten

De genoemde boerenrockers zijn de heren van Mooi Wark. Die leuke kerels zag ik op de Zwarte Cross en op een groot podium van Dutch Valley. Ze stonden op Lowlands en in de Gelredome en hebben met In De Blote Kont een bekend nummer. Als ik de promo goed zag, staat Silver Metz ons nog te wachten. De 12-jarige won The Voice Kids en een Musical Award aanstormend talent voor zijn hoofdrol in Ciske de Rat. En de totaal onbekende Madelief uit Zweden, blijkt met even googlen hoge ogen in de Zweede Idols te hebben gegooid. Ik gun ze alles en natuurlijk mogen ze meedoen, maar ik wil gewoon onbekende Annie uit Appelscha.

Plus. Diezelfde Madelief

Idols Zweden of niet, deze 17-jarige Nederlandse was geweldig met California Dreamin’. Het woord astmapatiënte viel al en dat is deze Madelief Termaten. Als 7-jarige vertrok zij met haar gezin naar Zweden omdat de Scandinavische lucht veel beter voor haar is. Prachtige stem! Drie keer raden wat ze bij Idols onder meer zong trouwens, maar voor zulke pareltjes ga je wel met je bakkie (of zak) chips voor de buis zitten.

En oh, de plussen winnen het wat Metro betreft dik van de minnen.

