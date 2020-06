Thierry Baudet loopt woedend radiostudio uit: ‘Er zijn bepaalde grenzen!’

Politicus Thierry Baudet is vrijdagavond boos de studio van het radioprogramma Met het Oog op Morgen uitgelopen, nadat hij het aan de stok kreeg met presentatrice Simone Weimans. In Goedemorgen Nederland, een programma van WNL, heeft Baudet zaterdag uitleg gegeven over het akkefietje.

Het radioprogramma Met het Oog op Morgen op NPO Radio 1 zou volgens Baudet die dag gaan over de Forum voor Democratie-krant. Baudet werd door Weimans echter vooral ondervraagd over de Black Lives Matter-demonstraties en de ‘beeldenstorm‘ die op dit moment aan de hand is. Baudet behandelde die vragen een aantal minuten, maar gaf aan dat hij het toch ook even over de krant wilde hebben, „Het onderwerp waarom ik hier ben uitgenodigd.”

‘Wonder van uw flexibiliteit’

Dat bleek Weimans niet van plan. Volgens haar had haar redactie haar verteld dat ze het over de actualiteiten gingen hebben. De krant van Forum voor Democratie zou slechts een ‘kleine aanleiding zijn’. Baudet reageerde daarop geïrriteerd dat de presentatrice dan wellicht „het wonder van uw flexibiliteit” kon laten zien, waarop Weimans aangaf dat ze dat niet van plan was. „Dan ga ik nu weg”, was het antwoord van Baudet, waarop hij opstond en de studio verliet.

Goedemorgen Nederland

Bij Goedemorgen Nederland, waar Baudet zaterdag te gast was, gaf hij meer uitleg over het moment. „Ik vind dat het duidelijk moet zijn naar luisteraars en redacties dat er bepaalde grenzen zijn van fatsoen. Dat als de NPO die op deze manier schendt en op zo’n manier met je omgaat, dat je een duidelijke streep trekt.”

„Ik heb een minuut of zes, zeven vragen beantwoord die zij wilde stellen, waar zij mee bezig was”, vervolgt Baudet. „Het is geen onderwerp wat ik per se uit de weg ga, maar we lopen continu aan tegen vooringenomenheid binnen de journalistiek en eenzijdigheid in een heleboel praat- en nieuwsprogramma’s.”

„Ik blijf onverminderd kwaad over het besmeuren van al die standbeelden en de barbarij die we zien in de Westerse wereld en ben ook bereid daar over te praten, maar ik vind het ook heel goed om te laten zien dat de journalistiek niet oppermachtig is. Sommige politici kruipen echt voor de journalistiek, wij doen daar niet aan mee.”



Geen contact meer

Baudet geeft in Goedemorgen Nederland aan dat hij naderhand geen contact meer heeft gehad met de redactie van Met het Oog op Morgen, noch met Simone Weimans.

