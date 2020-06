Ali B: ‘Winnaar zangwedstrijd We Want More kan heel wat bruine bonen kopen’

De sterren van de hemel zingen, dat is simpelweg waar het om gaat in het nieuwe tv-programma We Want More. De hoofdprijs is echter geen simpel verhaal, want die bedraagt 100.000 keiharde euro’s. Metro sprak erover met jurylid Ali B.

Nee, de zoveelste talentenjacht is het niet. Een zangwedstrijd wél, laat SBS6 al een tijdje weten. Een wedstrijd waarbij de zanger, zangeres, duo of groep / koor ook een beetje (of heel) aardig kan verhalen over waar zij die enorme hoofdprijs van een ton aan zouden willen besteden. Daarmee kunnen zij de vijfkoppige jury – genoemde Ali, Davina Michelle, André Hazes, Trijntje Oosterhuis en Henk Poort – voor de eerste noot misschien al inpakken. Wendy van Dijk en Johnny de Mol vormen het presentatieduo van We Want More.

Eigenlijk stond We Want More op 28 maart gepland

Metro besprak het nieuwe tv-programma met Ali B. Wat brengt het programma de kijker en hoe kijkt hij naar zijn volgende juryschap? Als hij aan de telefoon hangt is het maart, als zijn theatershow Koorts door het coronavirus net is stilgelegd. We Want More staat dan op 28 maart op de SBS6-programmering, maar ook dat zal uiteindelijk niet doorgaan. Op dat moment begint Ali net stad en land af te reizen om oudere mensen bloemen te brengen en zo heel even een stukje van hun eenzaamheid te ontnemen.

De eerste zes auditieshows van We Want More zijn al voor coronatijd opgenomen, maar ja, live-uitzendingen met publiek… Het is allemaal anders geworden. De wedstrijd gaat vanavond om 20.30 uur dan toch eindelijk op SBS6 van start.

Opvallend dat je gestopte theatertournee Koorts heet…

Haha, ja man. Ik ben Ali Paranormali, dat weet je toch?

Maar daar hebben we het niet over, wel over We Want More met genoemde juryleden. Dat is nog eens een leuke en gevarieerde groep mensen bij elkaar.

Een heeeeele leuke jury, ja. Allemaal artistieke mensen die zeggen wat ze op hun hart hebben. Die heb je in een jury nodig. We hebben allemaal een verschillende achtergrond, dus de balans is goed. En we durven ook allemaal uit de jurystoel te stappen om zelf even te gaan zingen. Als wij het dan toch zo goed weten, dan moeten we dat laten horen en zien ook.

Hondjes redden op Curaçao

Jullie vertegenwoordigen allemaal een bepaald genre. Mag jij daarbij ook iets vinden van iemand die, noem eens wat, Portugese fado zingt?

Zeker, zeker. Soms leer je nieuwe dingen kennen, daar raak ik juist door geïnspireerd. Dat vind ik het mooie van dit podium. Ik kan denken ‘wow, ik weet niet wat hier gebeurt maar wat die persoon raakt me wel’. Dat vind ik juist extra mooi.

Kun je iets vertellen over de sfeer van het programma?

Het gaat vaak over de vraag waar de deelnemer de te winnen 100.000 euro voor wil hebben. Het maakt dan niet uit over je een carrière wil of niet, of dat je hondjes wilt redden op Curaçao. De motivaties die je hoort zijn heel mooi, dat zegt veel over de kandidaten. Het geeft dit programma een andere emotie dan je gewend bent. En verder… er komt nogal wat voorbij. Dat kunnen bijvoorbeeld honderd volwassen mannen zijn die een Hells Angels-achtig koor vormen met hele lage stemmen. Dat je denkt my God, dit is niet normaal… Of je ziet een dakloze zanger. Ik dacht alleen maar ‘hoe kan zóveel talent dakloos zijn?’

Hier zie je een voorproefje, onder meer met Ali.

‘Ik blijk opera te kunnen waarderen’

Totaal uiteenlopende types en groepen dus.

Absoluut, er is gospel, hardrock, reaggae, fado, noem maar op. En je zult ook opera horen. Iets wat helemaal bij Henk Poort past, maar ik heb het nu leren waarderen. Dat deed ik eerst niet. Ook een leek als ik blijkt opera te kunnen waarderen.

We moeten het een zangwedstrijd noemen hè? Géén talentenjacht.

Ja, het gaat om zingen, een muziekshow voor de beste van de besten in hun genre. En om dat je daar 100.000 euro mee kunt winnen en wat je daarmee wilt doen. We zijn niet op zoek naar iemand die een idool moet worden.

Het is niet niks trouwens, een prijs van 100.000 euro.

Nee, helemaal in deze tijd. Dat is een gruwelijke prijs waarmee je een hoop bruine bonen kunt kopen.

Doe er maar mee wat je wil

De winnaar zit eens niet aan een contract vast. Vind je dat een goede zaak?

Niet per se een goede zaak, maar ik vind het wel weer eens iets anders dan de talentenjachten of zangwedstrijden die je al kent. 100.000 euro, doe er maar mee wat je wil. Dat vind ik mooi.

Er komt ook een liveshow aan (zonder publiek inmiddels, red.). Hoe vaak moet je zingen om die ton te pakken?

In principe zou je met drie keer zingen 100.000 euro kunnen winnen.

Wanneer ben je door?

Nadat tussendoor Ali’s moeder even belde om het over corona te hebben: Als vier van de vijf juryleden aan het einde zeggen ‘I want more’. We kunnen tijdens het optreden drie keer van keuze veranderen. Als ik eerst denk ‘die heeft echt helemaal geen uitstraling als zanger’, dan druk ik niet. Maar dat kan tijdens het lied veranderen

Oppermasterjurylid

Waarom stapte je er als jurylid in?

Wat mij leuk leek – en dat is het ook – dat We Want More een hele andere beleving heeft dan bijvoorbeeld The Voice.

Na The Voice of Holland en The Voice Kids treed je nu aan bij We Want More. Wordt jij een soort oppermasterjurylid van ons land?

Ik zou mezelf nooit die rol geven, mezelf nooit zo noemen. Misschien ben ik wel de perfecte sidekick ofzo. Je zoekt altijd naar de eerdergenoemde balans, wat met Anouk, Waylon en mij bij de The Voice bijvoorbeeld heel goed werkt. Ook in We Want More hebben we elkaar allemaal nodig. Mijn rol is daarbij vaak wel duidelijk. Ik zorg voor een stukje humor en een stukje mindset.

Was het voor jou gek om normaal in een jurystoel te zitten in plaats van omgedraaid?

Ja, dat was wel even wennen. Ook omdat we bij de optredens interviewtjes afnemen. Daarmee kunnen de deelnemers hun optreden alvast een bepaalde waarde meegeven.

Waarom moeten we om half negen met chips op de bank gaan zitten?

Omdat dit programma nog veel beter uitpakte dan ik had durven dromen en dat meen ik echt. Iedereen heeft op YouTube weleens een auditie van waar ook ter wereld bekeken waarvan je de tranen in je ogen kreeg. Dat komt dan door de combinatie van een liedje en het verhaal van die persoon. Je zult een aantal van dit soort momenten zien. Ik denk dat er tranen zullen vloeien, ook bij jullie thuis op de bank.

