André Hazes rekent jaren van ‘een lul zijn’ af met clip van 8 minuten

Geen bier meer, maar een gezonde shakes. En met zijn Monique gaat het 100 procent zeker nooit meer kapot. Welkom in het nieuwe leven van André Hazes, die zijn ‘jaren van een lul zijn’ heeft afgesloten met een clip van 8 minuten.

Een Doodgewone Man – een verbouwde Ordinary Man van Ozzy Osbourne – heet Hazes’ nieuwe song met een videoclip van 8.13 minuten schoon aan de haak. Hij giert van de zenuwen als hij zijn lied wil laten horen en de minifilm willen laten zien aan pers en acteurs uit de clip.

Het is donderdagmiddag, Het Ketelhuis, Westergasterrein Amsterdam. Metro heeft nog nooit een ‘clip-viewing’ meegemaakt, maar dit is er toch echt eentje. De inderdaad zichtbaar nerveuze – maar ook vrolijk en joviale – Hazes, kon er voor hemzelf niet omheen: „Hier heb ik met hart en ziel aan gewerkt. Er is tussen mij en Monique nogal wat gebeurd dat afgelopen jaren, nu is het tijd voor een afsluiting. En die mocht geen drie minuten duren. Daarom ook een viewing, dan moet het over de top ook.”

Met schone handen in de bioscoopzaal van André Hazes

Hazes, nog altijd maar 26 jaar, wenst het groepje kijkers veel sterkte. We zitten, met gedesinfecteerde handen, met minder dan dertig mensen in de bioscoopzaal en netjes volgens coronavoorschriften uit elkaar. André Hazes zelf en zijn geliefde Monique Westenberg zitten pontificaal op de voorste rij. Dan volgt zijn clip van Een Doodgewone Man (vanmiddag is hij uitgebracht, je vindt hem onderaan dit artikel). Zelf is Hazes alleen in een spiegel en aan het einde achter een piano te zien, als het nummer uitmondt in pure rock met gierende gitaren.

De clip, met een opnametijd van vijf volle dagen, is heftig. Een gouden plaat gaat aan gort, een gitaar wordt met veel agressie kapot geramd. Twee jonge mensen haten elkaar en hebben elkaar lief. Er is ruzie, er is verzoening. En, degene die straks gaat kijken is gewaarschuwd: er zijn zelfmoordpogingen.

Het is een symbool van wanhoop

„Nee, ik heb geen zelfmoordneigingen gehad”, zegt Hazes meteen maar. „Wat je zag is hoe het gegaan zou kunnen zijn. Zie de beelden als een symbool van wanhoop, want dat was er wel degelijk. Kijk, ik lijk wel altijd gezellig, maar ik was thuis echt vaak de leukste niet. Er is in de loop der jaren fucking veel gebeurd, ik ben zó’n lul geweest. Deze clip is mijn boetedoening naar Monique. Ik weet voor 100 procent zeker dat het tussen ons nooit meer kapot gaat.”

Hazes zit tijdens het gesprek met Metro weer op z’n gemak in de knalrode bioscoopstoel. Hij heeft zojuist weer eens applaus gekregen. Wat opvalt is zijn wat langere haar. „Ik laat het groeien tot over mijn schouders. Nu is het nog een kutlengte, maar dat komt wel goed.” Wat vond Monique van de video eigenlijk, toen ze hem voor het eerst zag? „Ze zei meteen: als ik dit zie dan háát ik je gewoon weer. Inmiddels ziet ze het als een blijk van waardering en dat is toch wat een vrouw graag wil.”

Al die dingen, het is wel mooi geweest

De twee zijn de afgelopen maanden weer gelukkig samen, na zijn breed uitgemeten ‘uitstapje’ met Bridget Maasland. Een Doodgewone Man gaat echter over veel meer dan die affaire. Het gaat over vele jaren van een eikel zijn. Hazes is zelfverzekerd: „Al die dingen die bij mijn leven als artiest hoorden, dat is wel eens mooi geweest.”

Monique en hij zaten natuurlijk door corona ook noodgedwongen op elkaars lip. Maar zoals gezegd, totaal gelukkig. Hazes: „Ik ben een soort van nieuw. Door corona ging de focus op heel andere dingen en al klinkt het in deze tijd een beetje raar: het bevalt me heel goed. Ik ben gezond gaan leven, ik sport, ben gestopt met roken en ik drink geen bier meer maar shakes. Echt serieus, ik ben gelukkiger dan ooit. Ik kon kleine Dré laten fietsen, net als elke andere vader doet.”

Hazes heeft maanden naar Een Doodgewone Man toegeleefd. „Vanwege de boetedoening met deze clip. Het was heel wat anders dan snel iets uitbrengen en maar hopen dat het een hit wordt.” Waarom wenste hij de kijkers sterkte eigenlijk? „Omdat ik een emotioneel verhaal laat zien. Misschien is het voor jullie minder zwaar hoor, maar de mensen uit mijn directe omgeving hadden het moeilijk.”

Hazeskwaal

Dat hij in de song en de clip en nu in het gesprek zo open is over zijn geschiedenis van zijn geliefde, vindt Hazes niet zo gek. „Ik ben altijd wel open en zal weinig vragen niet beantwoorden. Ik durf mijn situaties wel te delen, zeker hoe ik nu ben natuurlijk. Waarom zou ik altijd moeten lachen? Ik ben ook gewoon kwetsbaar. Misschien verklaart het voor fans en anderen waarom ik bepaalde dingen heb gedaan en op welke manier. Ik heb nu eenmaal een Hazeskwaal.”

Ondanks zijn nieuwe levensstijl zegt de zanger toch niet als ‘doodgewone man heen te willen gaan’. Ook al zou hij nog 70 jaar te gaan hebben, dat is toch allang gelukt? „Nog zeventig jaar? Hou op, alsjeblieft niet. Maar ik heb altijd gezegd dat ik Marco Borsato van z’n troon wil stoten. Dat is nog steeds mijn doel. Als ik ooit ga, wil ik de grootste zijn. Maar daar moet ik nog even aan werken. Hoe Borsato zijn carrière heeft ingevuld, daar heb ik diepe bewondering voor. Ik volg zijn pad.” Eén seconde later: „Qua wérk dan hè! Hahaha.”

Hazes kan zich voorlopig richten op zijn nieuwe album, dat hij in het najaar hoopt uit te brengen. Met meer rock en gierende gitaren? „Ik heb met de platenmaatschappij afgesproken dat ik ooit een rockplaat mag maken, maar ik wil ook die zwaaiende handen in feesttenten. Het volgende album zal heel persoonlijk zijn, net als Een Doodgewone Man.”

‘Mensen hebben altijd een mening over me’

Gaat hij met nog meer afrekenen dan? „Nou nee, want dan wordt het een dubbelalbum, haha. Grapje. Het zal gaan over persoonlijke dingen uit de afgelopen tijd, bijvoorbeeld toen Monique en ik een tijdje uit elkaar waren. Over alles wat in mijn hoofd heeft gespeeld. Over kutdagen, over blije dingen en over dat mensen altijd maar een mening over me hebben.”

Dat laatste zal ook nu weer het geval zijn, dat weet Hazes ook wel. Maar het leven kan voor hem even niet stuk. „Het wekkertje gaat vroeg ’s morgens, ik ben als eerste wakker van het gezin. Echt waar! Dré ligt bij ons op de slaapkamer, heel gezellig. Goed voor je seksleven ook… Sorry. Ja, ik weet het. Gezegd is gezegd. Maar dat krijgt Dré een iPadje in z’n bed en ga ik naar beneden om de dag te starten. En hup, daarna ga ik buiten sporten bij de sportschool. Kracht en cardio.” Kijken de mensen hem dan niet aan van ‘wat is die Hazes in hemelsnaam aan het doen?’ „In het begin was dat zo, ja. Maar het wordt steeds minder.”

André Hazes bedankt voor de belangstelling en om tijd te maken voor het bekijken van zijn clip met een goodiebag. Thuis maar snel de inhoud bekeken: een Rockstar-shirt, popcorn, luchtverfrisser voor in de auto. En bier en wijn. Dat dan weer wel.

