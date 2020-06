YouTube-zappen met Humberto, maar dan op tv in Het Beste van Got Talent

Herken je dat, dat je op YouTube iets als ‘worst auditions The Voice ever’ aanklikt en anderhalf uur later naar een verbazingwekkende ballerina in The Fiji Islands Got Talent zit te turen? Vanaf vanavond schotelt Humberto Tan je dit op televisie voor en hoef je niet meer zelf te zoeken.

Tan presenteert om 20.00 uur op RTL 4 zes vrijdagavonden lang Het Beste van Got Talent World Wide. Het gaat om vijf afleveringen van anderhalf uur en een slotakkoord op 17 juli die twee volle uren duurt. We krijgen het beste, het gekste en het meest opmerkelijke. De productie kon inmiddels putten uit tientallen seizoenen in zeventig landen (waaronder ons eigen Holland’s Got Talent uiteraard) en dat levert nogal wat pareltjes op.

Spannende prime time-avond

Met Het Beste van Got Talent World Wide staat Humberto Tan een spannende avond te wachten als het om prime time-tv gaat. Zijn programma staat het eerste half uur recht tegenover Het 20.00 uur Journaal op NPO 1, wat wordt gevolgd door Bed & Breakfast met z’n trouwe aanhang van meer dan 1 miljoen kijkers. Om 20.30 uur zet SBS6 de nieuwe zangwedstrijd (we mogen geen talentenjacht zeggen!) We Want More recht tegenover Humberto op RTL 4. Iets waarvan de presentator tijdens een telefonisch interview trouwens nog niet op de hoogte was. „Echt? Dat wist ik niet eens. Maakt ook niet uit, het is altijd weer spannend zo prime time op vrijdagavond. Ik ben benieuwd en heus een beetje zenuwachtig of dit programma gaat werken.”

Op de hoogte van Holland’s Got Talent is Tan uiteraard wel, want hij presenteerde vorig jaar in navolging van Gerard Joling, Robert ten Brink en Johnny de Mol het tiende en dus jubileumseizoen. De jonge danser Shinshan ging met de eindzege aan de haal.

Fruit uit een laptop

Het Beste van Got Talent World Wide trapt vanavond af met een hartverwarmende Britse leraar die met zijn leerlingen een net zo verbluffende als vertederende show voorschotelt. Er vloeien honderden tranen, met name van geluk. De Metro-verslaggever is na zo’n fragment in elk geval al om. Iemand anders tovert fruit uit een laptop, weer een ander – een droogkloot eerste klas – krijgt een zaal op stelten met een karaoke-optreden waarbij hij slechts drie woorden zingt. En zo gaat het maar door, de komende zes vrijdagen bijna tien uur lang. En leuk: vanavond zien we ook hoe een jury een cursus ‘op welke manieren kun je op de gouden knop drukken’ krijgt. Deze knop brengt deelnemers rechtstreeks in de halve finale van welke Got Talent dan ook.

Eigenlijk is hij in coronatijd best druk geweest, vertelt Humberto Tan aan de telefoon. Dit programma kon hij opnemen, want dat ging zonder publiek prima. De dierenquiz Het Zijn Net Mensen, met feitjeskenner en boswachter Arjan Postma aan zijn zijde, was een ander verhaal. „Zonder publiek was tijdens het opnemen nog niet eens zo gek, maar toen ik het op de buis terugzag… heel apart. Maar ja, het is niet anders.” Verder heeft Tan ook zijn programma Humberto op de vrijdag op NPO Radio 1 en zit het volgende seizoen van Holland’s Got Talent er aan te komen.

Bellen vanuit een garage

Dan begint een vrouw op de achtergrond tegen hem te praten. „Sorry, ik heb net mijn auto naar de garage gebracht en daar sta ik nog”, zegt de goedgemutste Tan. Zo gaat dat in coronatijd. Normaal zoeken presentator en verslaggever elkaar even op, nu spreken ze elkaar op afstand terwijl hij in een autogarage staat.

Hier zie je een promo van Humberto’s nieuwe programma.

Alles is een beetje anders, zo niet de Got Talent-shows in de wereld. Het programma waar iedereen met welk talent dan ook aan kan meedoen. Dat levert in Het Beste van Got Talent World Wide een hoop variatie en een mix van verhalen achter de kandidaten op. Tan: „Dit programma is veel eenvoudiger dan een productie als The Voice of Holland. Maar misschien dat juist die variatie ook veel mensen weet te trekken”, hoopt hij. „Mooie fragmenten van al die Got Talents van over de hele wereld hebben we in elk geval genoeg. Ik vind het vaak fascinerend om te zien. Soms denk ik: hoe is dit er bij een auditie in hemelsnaam tussen gekomen? Dan weer is het ontroerend, ja dit werkt heel goed. Ik heb wel al het materiaal eerst bekeken voordat ik de serie aan elkaar ging praten, dat vond ik nodig.”

Vanuit de hele wereld naar Britain’s Got Talent

Dat er tientallen seizoenen in 70 landen zijn gedraaid, zegt Tan alles over de kracht van het programma. Een hit die door opperjurylid Simon Cowell werd bedacht en de eerste versie in 2006 in de Verenigde Staten kende. „Als je Britain’s Got Talent ziet, daar komen deelnemers vanuit de hele wereld naartoe vliegen. Samen met Amerika is dat programma de springplank naar de wereld. De fragmenten uit Groot-Brittannië, dat is gewoon smullen voor de liefhebber. Ik hoop dat dat aanslaat bij gezinnen, want dit is voor alle leeftijden. Het gaat razendsnel, maar ook wordt er voldoende tijd genomen. Let op, je wordt verrast.”

Tv in z’n puurste vorm

Het Beste van Got Talent World Wide is niet noodgedwongen door corona gemaakt, als zou je het door de eenvoud kunnen denken (en omdat veel minder programma’s konden worden gemaakt ook kunnen begrijpen). Het stond als een lekkere vrijdagavond-wegkijker zo richting de zomer al gepland. „Het is wel tv in z’n meest pure vorm”, geeft Tan toe. „De opnames bestonden uit de regisseur, de cameraman en ik.”

Puur leek het tien jaar geleden, toen Holland’s Got Talent begon, op het eerste gezicht helemaal niet. Zangers en – bijvoorbeeld – goochelaars en dansers in één talentenjacht? Dat werd toch appels met peren vergelijken? Het tegendeel bleek echter waar, zag ook de presentator. „Toen ik het vorig jaar presenteerde vond ik het lastig in te schatten welke tweede acts van deelnemers nog leuk zouden zijn. Bij de eerste auditie kunnen ze het publiek en de jury nog totaal verrassen. Bij de halve finale en de finale moet kwaliteit uiteindelijk overeind blijven en ook de persoonlijke verhalen van de mensen spelen vaak een grote rol. Maar toch, of je nou een jongleur hebt of een zanger, uiteindelijk overleeft kwaliteit. Dan maakt het niet uit of het appels zijn of peren, als het maar een goede appel of een goede peer is. Anders kom je niet eens in de buurt. En daardoor is het programma volgens mij nog zo populair over de hele wereld.”

Als je langer wilt blijven kijken

Bestaat er voor Humberto Tan eigenlijk een definitie van talent? Hij denkt kort na. „Ja. Talent is voor mij een man, vrouw of groep die ervoor zorgt dat je langer wilt kijken dan ze optreden. Dat je bij het einde denkt ‘wat zou die nog meer kunnen?’ Dat is volgens mij een indicatie van talent en dat kan ‘m zitten in uitvoering, in originaliteit of in virtuositeit. Zelf had ik het bij een Australische vrouw met een balansact met stokjes en iets met een heel klein veertje. De stokken worden groter en groter en ze stapelt ze op als een soort mikado. Dat moet je echt gaan zien, wat het is zo amper uit te leggen. Het is verbazing, op verbazing op verbazing op verbazing. Maar dan krijg je vervolgens de man die je noemde en die drie woorden zingt bij een karaoke-act en toch het publiek meekrijgt. Dat is nou net het programma.”

Talent krijg je mee bij je geboorte, denkt Tan. „Maar je moet het wel ontwikkelen. Mensen die een act hebben met vingervlugheid, dan heb je daar tienduizend uur training voor nodig. Talent? Ja. Maar het gaat ook om heel hard werken. Dat gold net zozeer voor Michael Jordan en Cristiano Ronaldo.”

Zanger na 37 jaar gevangenschap

Tan is niet de man die er bij elke talentenjacht op de buis eens goed voor gaat zitten. „Nee, ik ben meer van filmpjes op YouTube zoeken en dan maar door blijven kijken. Dat ik bijvoorbeeld een deelnemer zie die 37 jaar in de gevangenis heeft gezeten en dan bij America’s Got Talent gaat zingen. Dan kun je mij wegdragen hoor. Het mooie aan het programma is dat mensen een kans wordt geboden, ook al moeten ze het uiteindelijk zelf doen. Maar het is goed dat er een tv-programma is waarbij mensen hun talent kunnen laten zien, wat dat talent ook is. Wie weet kun je van je talent je beroep wel maken.”

