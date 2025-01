Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Welke vitamines of supplementen helpen tegen vermoeidheid?

Vermoeidheid is een veelvoorkomend probleem, vooral in de wintermaanden. In de supermarkt en drogist worden allerlei vitamines en mineralen aangeprezen die zouden helpen tegen vermoeidheid, van vitamine D tot melatonine voor betere slaap. Welke supplementen of mineralen kunnen helpen bij het op peil houden van je energieniveau?

Steeds meer Nederlanders kampen met vermoeidheid. Hoewel de oorzaak van vermoeidheid vaak complex is, zijn er verschillende factoren die bijdragen aan het energieniveau van ons lichaam. Het Voedingscentrum benadrukt dat een gezond en gevarieerd eetpatroon essentieel is om vermoeidheid tegen te gaan. Alleen als je niet voldoende voedingsstoffen binnenkrijgt en uit je bloedwaarden tekorten blijken, zouden supplementen kunnen helpen om je fitter te gaan voelen.

Gezond en gevarieerd eten

Een gezond dieet is de basis voor voldoende energie. In de winter hebben veel mensen vaker last van vermoeidheid, en dat is volgens het Voedingscentrum niet zomaar te wijten aan een tekort aan één specifiek product. „Zorg ervoor dat je gezond en gevarieerd eet”, zegt Pascalle Stijger, woordvoerder bij het Voedingscentrum. „Eet niet te veel producten met toegevoegde suikers, dan heb je kans dat je te weinig eet van producten met veel vitamines, mineralen en vezels, wat kan leiden tot vermoeidheid of darmklachten.” Een gebalanceerd dieet zorgt ervoor dat je voldoende vitamines en mineralen binnenkrijgt, die essentieel zijn voor het behouden van je energie en andere belangrijke processen in je lichaam.

Er zijn verschillende vitamines en mineralen die invloed hebben op je energiepeil. Zo zijn verschillende B-vitamines essentieel voor de energievoorziening van het lichaam. Ze helpen bij de omzetting van voedsel in energie en zijn belangrijk voor het goed functioneren van je zenuwstelsel. De mineralen magnesium en kalium spelen een rol in de spier- en zenuwfunctie en kunnen helpen vermoeidheid te verminderen.

Vermoeidheid kan wijzen op ijzertekort

Een tekort aan ijzer is een bekende oorzaak van vermoeidheid. Het Voedingscentrum wijst erop dat een ijzertekort relatief weinig voorkomt in Nederland, maar dat vrouwen die menstrueren hier wel een grotere kans op hebben. Ook voor jonge kinderen en vegetariërs is het van belang op de ijzerinname te letten. „Als je een ijzertekort hebt, is het goed om dit in overleg met je huisarts aan te vullen. Maar wees voorzichtig, want te veel ijzer kan schadelijk zijn. Het kan leiden tot misselijkheid of diarree”, aldus Stijger.

Extra vitamine D voor bepaalde groepen

Het lichaam maakt vitamine D aan onder invloed van zonlicht, en het is belangrijk om voldoende buiten te komen. „In principe hoeven gezonde mensen die in het voorjaar, de zomer en het najaar voldoende buiten komen geen vitamine D-supplement te slikken, omdat ze een voorraad opbouwen”, legt Pascalle Stijger uit. „Maar sommige groepen krijgen wel het advies extra vitamine D te slikken, bijvoorbeeld ouderen en mensen met een donkere huid. Zij hebben meer vitamine D nodig dan ze uit zonlicht en voeding kunnen halen.”

Supplementen: wanneer en waarom?

Hoewel voeding de voorkeur heeft boven supplementen, kan het soms nodig zijn om tijdelijk een tekort aan te vullen. „Als je langere tijd last hebt van vermoeidheid en je eet gezond, is het raadzaam om een arts te raadplegen. Een bloedtest kan inzicht geven in eventuele tekorten”, zegt Stijger. Wanneer er sprake is van een tekort, kan het tijdelijk nodig zijn om supplementen te slikken, maar het is belangrijk om dit te doen op basis van advies van een zorgverlener.

Stijger benadrukt dat het niet voldoende is om simpelweg een pilletje in te nemen als je je moe voelt. „Naast een gezond eetpatroon zijn voldoende slaap, beweging en ontspanning ook cruciaal. Je energie komt niet alleen uit voeding, maar ook uit je levensstijl”, aldus Stijger.

Wanneer zijn supplementen nodig bij vermoeidheid?

Er zijn bepaalde groepen die baat kunnen hebben bij supplementen. Ouderen, mensen met een donkere huid, en mensen die onvoldoende zonlicht krijgen, wordt bijvoorbeeld geadviseerd om een vitamine D-supplement te nemen „Dit geldt echter niet voor iedereen. Kijk eerst naar je voedingspatroon en laat bij langdurige klachten altijd je bloed testen voordat je begint met supplementen”, adviseert Stijger.

Te veel van bepaalde vitamines, zoals vitamine A of D, kan zelfs schadelijk zijn en leiden tot symptomen van vermoeidheid of andere klachten. Het is daarom altijd goed om te kijken hoeveel van een vitamine in een supplement zit. „Sommige supplementen bevatten wel twee of drie keer de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (ADH), wat klachten kan geven. Als je een supplement wilt gebruiken, zorg er dan voor dat het niet meer dan 100 procent van de ADH bevat”, voegt Stijger toe.

Gevarieerd en gezond dieet als remedie om vermoeidheid te voorkomen

Vermoeidheid kan meerdere oorzaken hebben, en het is belangrijk om naar je gehele levensstijl te kijken. Een gevarieerd en gezond dieet kan helpen om vermoeidheid te voorkomen. B-vitamines, ijzer, magnesium, kalium en vitamine D spelen een belangrijke rol bij het behouden van je energie. Hoewel supplementen in sommige gevallen nuttig kunnen zijn, is het raadzaam om eerst op je voeding te letten en bij aanhoudende klachten een arts te raadplegen en je bloedwaarden te laten testen. Zorg er daarnaast voor dat je voldoende slaapt, beweegt en ontspant om vermoeidheid op een natuurlijke manier tegen te gaan.

