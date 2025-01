Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Lisa Loeb bevestigt aangifte van doodsbedreiging na Slimste Mens: ‘Het raakt me wel’

Zangeres en presentatrice Lisa Loeb heeft dit weekend bij de politie Amsterdam aangifte gedaan van een doodsbedreiging die zij ontving na haar deelname aan het tv-programma De Slimste Mens. Dat heeft haar management zondag aan het ANP gemeld. Loeb laat weten verder geen toelichting op de aangifte te willen geven.

De Slimste Mens-kandidaat kondigde eerder deze week al aan dat zij aangifte wilde doen. „Het is heel cool om te zeggen: het raakt me niet. Maar het raakt me wél”, zei zij in het AD.

„Het is een leuk programma en je wilt leuke televisie maken. Het is jammer dat je dan veel shit over je heen krijgt. Veel mensen zeggen: die haatreacties horen er nu eenmaal bij als je in de media komt. Dat is toch eigenlijk de wereld op zijn kop?”

De Slimste Mens

Loeb zei in het AD niet hoe zij de doodsbedreiging ontving. De cabaretière staat in het huidige seizoen van De Slimste Mens bovenaan in het klassement. Dit betekent dat zij tijdens de finaleweek terugkeert op televisie.

KRO-NCRV liet eerder deze week weten te zijn „geschrokken” van de doodsbedreiging. De omroep vindt het „diep- en dieptriest” en hoopt dat de politie serieus werk maakt van de aangifte.

